Esenyurt'ta Üçevler Mahallesi 887. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki Suriye uyruklu ailenin yaşadığı dairede 14 Aralık'ta çıkan yangında evde 5 çocuğu ile evde bulunan anne bir çocuğunu dışarı çıkarıp çevreden yardım istemişti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinden sonra sağlık ekipleri dairede kalan Ahmet El Hammud (10), Besme El Hammud (9), Şahin El Hammud (4) ve Selva El Hammud (1) isimli çocukların hayatlarını kaybettiğini belirlemişti.Yangında hayatını kaybeden 4 çocuğun Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün cenaze namazları kılındı. Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Hacı Mustafa Güllü Camii'nde Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazlarının ardından 4 çocuk Silivri Gümüşyaka Yeni Mezarlığına defnedildi.
EK görüntü//////////////-Sırasıyla fotoğraflar-Ahmet el Hammud-Besme el Hammud-Selva el Hammud-Şahin el Hammud
Görüntü dökümü: ----------------Cenazelerin camiye getirilmesiCenazelerden görüntüCenaze namazlarının kılınması
Tabutların cenaze aracına taşınması
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: (Çocukların fotoğrafıyla) ESENYURT'TA YANGINDA ÖLEN 4 ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika