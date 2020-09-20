Esenyurt'ta yaralanmayla sonuçlanan tabanca şakası kamerada - Son Dakika

Esenyurt'ta yaralanmayla sonuçlanan tabanca şakası kamerada

ESENYURT'ta bir işyerinde tabanca ile şakalaşan iki kişiden biri yaralandı.

Esenyurt'ta yaralanmayla sonuçlanan tabanca şakası kamerada, System.String[]

ESENYURT'ta bir işyerinde tabanca ile şakalaşan iki kişiden biri yaralandı. Arkadaşının yaralanmasına neden olan kişi gözaltına alındı. Olay anları ile sonrasında yaşanan panik iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Talatpaşa Mahallesi 1047 Sokak'ta bulunan tekel bayiinde meydana geldi. Kuru sıkı tabancasını çekmeceden çıkararak arkadaşı ile şakalaşan Özden M. yanlışlıkla tetiğe bastı. Ateş alan tabanca, kimliği açıklanmayan arkadaşının başından yaralanmasına neden oldu. Panik içerisinde kalan Özden M. yardım istedi. Özden M. ve burada bulunan 3. kişi bu sırada yaralıya yardım etmeye çalıştı. Yaralı, çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırılırken şaka ile arkadaşını yaralayan şüpheli Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş  büro polisleri tarafından gözaltına alındı. Tekel büfesindeki panik anları güvenlik kamerası ile kaydedildi.


Esenyurt, Tekel, Silah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 09:25 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta yaralanmayla sonuçlanan tabanca şakası kamerada - Son Dakika

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