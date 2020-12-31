Son dakika haberi! Esenyurt'ta yılbaşı gecesi sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi! Esenyurt'ta yılbaşı gecesi sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı

31.12.2020 18:47

Son dakika habere göre Esenyurt'ta yılbaşı gecesi sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı Üretilen sahte alkolleri, evin altında bulunan tekel bayinde sattıkları öğrenildi Satışa hazır ve doldurulmayı bekleyen litrelerce sahte alkol ele geçirildi Esenyurtta yılbaşına saatler kala sahte alkol imalathanesi olarak kullanılan...

Esenyurt'ta yılbaşı gecesi sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı

Üretilen sahte alkolleri, evin altında bulunan tekel bayinde sattıkları öğrenildi

Satışa hazır ve doldurulmayı bekleyen litrelerce sahte alkol ele geçirildi

İSTANBUL - Esenyurtta yılbaşına saatler kala sahte alkol imalathanesi olarak kullanılan bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda satışa hazır ve litrelerce doldurmaya bekleyen sahte alkol ile uyuşturucu madde ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı. Üretilen sahte alkollerin mühürlenen evin altında bulanan tekel bayinde satıldığı öğrenildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte alkol imalathanesine yönelik gelen ihbar üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren ekipler adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda evin içerisinde satışa hazır halde ve litrelerce doldurmayı bekleyen sahte alkol ile çok sayıda boş şişe ele geçirildi. Ev içerisinde incelemelerde bulunan ekipler, uyuşturucu madde ve kaçak sigara olduğunu tespit etti.

İmalathane olarak kullanılan ev mühürlenirken, 1 kişi gözaltına alındı

Sahte alkol imalathanesi olarak kullanılan evde çalışma yapan ekipler, sahte alkolleri ve şişelerini incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından sahte alkol imalathanesi olarak kullanılan ev zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Sahte alkol imalathanesiyle ilgili olarak ise bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Üretilen sahte alkoller evin altındaki tekel bayinde satılıyor

Polis ekipleri, hazırlanan alkollerin satışının yapıldığı işyerlerine belirlemek için ilk olarak İmalathane olarak kullanılan evin çevresinde çalışma yaptı. Evin altında bulunan tekel bayinde, burada üretilen sahte alkollerin şişelenerek satıldığı tespit edildi.

Ekiplerin sahte alkol olayıyla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Son dakika haberi! Esenyurt'ta yılbaşı gecesi sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı
Son dakika haberi! Esenyurt'ta yılbaşı gecesi sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı
Son dakika haberi! Esenyurt'ta yılbaşı gecesi sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı
Son dakika haberi! Esenyurt'ta yılbaşı gecesi sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı
Son dakika haberi! Esenyurt'ta yılbaşı gecesi sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Esenyurt, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Esenyurt'ta yılbaşı gecesi sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika


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