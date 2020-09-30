Son dakika haberleri: Esenyurt'taki taksicilerin silahlı kavgası
Son dakika gündem haberi... Esenyurt'ta 3 taksicinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga sonrası mühürlenen 4 taksi durağı zabıta ekiplerince yıkıldı.
Esenyurt'ta 3 taksicinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga sonrası mühürlenen 4 taksi durağı zabıta ekiplerince yıkıldı.
Esenyurt Meydanı'nda taksiciler arasında yolcu alma tartışmasıyla başlayan ve silahlı çatışmaya dönüşen olayda üç taksici hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, dört taksi durağını mühürlemişti.
Sabah saatlerinde polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı taksi duraklarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri yıkım işlemlerini gerçekleştirdi.
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