Üye Girişi
Son dakika haberleri: Eşi ile tartıştıktan sonra kendini vuran kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Eşi ile tartıştıktan sonra kendini vuran kişi hastanede hayatını kaybetti

28.06.2021 09:48
Son dakika haberleri: Eşi ile tartıştıktan sonra kendini vuran kişi hastanede hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haber: Antalya'nın Kepez ilçesinde eşi ile tartıştıktan sonra kendini vuran adam, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde eşi ile tartıştıktan sonra kendini vuran adam, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3412 sokak üzerinde bulunan çiftlik evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde eşi Hörü F. ve 3 çocuğu ile birlikte yaşayan Şükrü F. (43) henüz nedeni öğrenilemeyen bir olaydan ötürü eşi ile tartışmaya başladı. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan adam, duvarda asılı bulunan tüfeği eline alarak kafasına dayadı. Çevrede olayı gören vatandaşlar durumu 155 polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmeye çalışsa da şahıs bir süre sonra tüfeği omuzuna ateşledi.

Aldığı kurşun darbeleri ile yaralanan Şükrü F. için olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Şahsın, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

Son dakika haberleri: Eşi ile tartıştıktan sonra kendini vuran kişi hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Eşi ile tartıştıktan sonra kendini vuran kişi hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Eşi ile tartıştıktan sonra kendini vuran kişi hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Eşi ile tartıştıktan sonra kendini vuran kişi hastanede hayatını kaybetti

Antalya, Polis, Fatih, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Eşi ile tartıştıktan sonra kendini vuran kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın konuşmasının Ekrem İmamoğlu'na olan benzerliği hayrete düşürdü 10:19 Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın konuşmasının Ekrem İmamoğlu'na olan benzerliği hayrete düşürdü Yeni mezun doktordan günlerdir haber alınamıyor! Adeta sırra kadem bastı 10:08 Yeni mezun doktordan günlerdir haber alınamıyor! Adeta sırra kadem bastı 19 bin eczaneye ilaç dağıtan Selçuk Ecza Holding'de 2 milyar dolarlık miras kavgası 10:04 19 bin eczaneye ilaç dağıtan Selçuk Ecza Holding'de 2 milyar dolarlık miras kavgası
Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört sosyal medyayı ayağa kaldırdı 09:53 Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört sosyal medyayı ayağa kaldırdı İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı 09:01 İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı 08:24 Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan olay yaratacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı 07:40 Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan olay yaratacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü 07:37 Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü

Son Dakika Haberleri
10:19 30 günlük minik Hatice, karyoladan düşerek hayatını kaybetti
10:19 Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın konuşmasının Ekrem İmamoğlu'na olan benzerliği hayrete düşürdü
10:17 Dilekçe hazır! Mustafa Cengiz ve yönetimi, Disiplin Kurulu'na verilecek
10:05 İçişleri genelge yayımladı, işte kalem kalem tam normalleşme adımları! Başlangıç 1 Temmuz'da
10:03 19 bin eczaneye ilaç dağıtan Selçuk Ecza Holding'de 2 milyar dolarlık miras kavgası
10:02 Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü
09:53 Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört sosyal medyayı ayağa kaldırdı
09:45 TMSF, Nurkay Makina'yı satıyor
09:02 Bergüzar Korel, kendisini ve ailesini gizli gizli görüntüleyenlere sitem etti: Hiç hoşuma gitmiyor
09:01 İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı
30 günlük minik Hatice, karyoladan düşerek hayatını kaybetti 30 günlük minik Hatice, karyoladan düşerek hayatını kaybetti         
10:20
Dilekçe hazır! Mustafa Cengiz ve yönetimi, Disiplin Kurulu'na verilecek Dilekçe hazır! Mustafa Cengiz ve yönetimi, Disiplin Kurulu'na verilecek         
10:17
İçişleri genelge yayımladı, işte kalem kalem tam normalleşme adımları! Başlangıç 1 Temmuz'da İçişleri genelge yayımladı, işte kalem kalem tam normalleşme adımları! Başlangıç 1 Temmuz'da         
10:06
Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü         
10:03
TMSF, Nurkay Makina'yı satıyor TMSF, Nurkay Makina'yı satıyor         
09:45
Delta varyantının mutasyona uğramış hali Delta Plus, çift doz aşı olmuş bir kişide tespit edildi Delta varyantının mutasyona uğramış hali Delta Plus, çift doz aşı olmuş bir kişide tespit edildi         
08:43
Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar         
08:06
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesi yayımladı! İşte madde madde normalleşme detayları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesi yayımladı! İşte madde madde normalleşme detayları         
07:38
Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı         
00:05
Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü         
23:01
Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı         
20:05
Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi         
19:02
Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık         
14:57
Tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı Tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı         
14:47
Yunanistan'da yaz aylarının tadını çıkaran Erling Haaland, 5 saatte tam 5 milyon TL harcadı Yunanistan'da yaz aylarının tadını çıkaran Erling Haaland, 5 saatte tam 5 milyon TL harcadı         
14:11
Sıcak yüzünden kalp krizi geçirdiği düşünülüyor! 61 yaşındaki adamın cansız bedeni, traktörüne yaslanmış bir halde bulundu Sıcak yüzünden kalp krizi geçirdiği düşünülüyor! 61 yaşındaki adamın cansız bedeni, traktörüne yaslanmış bir halde bulundu         
13:40
İnternet sitesinden otomobilini satmak isteyen öğretmen, attığı imzayla bütün birikimini yitirdi İnternet sitesinden otomobilini satmak isteyen öğretmen, attığı imzayla bütün birikimini yitirdi         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 10:23:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Eşi ile tartıştıktan sonra kendini vuran kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement