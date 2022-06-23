Son dakika haberleri | Eşi tarafından öldürülen kadın ve 3 yaşındaki çocuğu yan yana defnedildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Eşi tarafından öldürülen kadın ve 3 yaşındaki çocuğu yan yana defnedildi

23.06.2022 21:27
Son dakika haberleri | Eşi tarafından öldürülen kadın ve 3 yaşındaki çocuğu yan yana defnedildi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde cinnet geçiren dini nikahlı eşi tarafından av tüfeğiyle öldürülen kadın ve 3 yaşındaki kızı köylerinde yan yana toprağa verildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde cinnet geçiren dini nikahlı eşi tarafından av tüfeğiyle öldürülen kadın ve 3 yaşındaki kızı köylerinde yan yana toprağa verildi. Çiftin, 3 yaşındaki Nazlı'nın DNA testi için üç yıl önce bir televizyon kanalına çıktığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Filyos beldesi Öteyüz Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin giriş katında kan donduran olay yaşandı. İddialara göre, uzaklaştırması bulunan Seyfullah Uslu (41), dini nikahlı eşi Yasemin Öztürk'ün (35) yanına gitti. Yaşanan tartışma sonrası cinnet geçiren Seyfullah Uslu, eşini ve 3 yaşındaki kızları Nazlı'yı av tüfeğiyle vurdu ardından da intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Kızının babası olduğunu televizyon programında öğrenmiş

Cenazeleri kimlik tespitinden sonra Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Seyfullah Uslu, Nazlı Öztürk ve Yasemin Öztürk'ün otopsileri yapıldı. Seyfullah Uslu, ikindi namazını müteakiben köyünde toprağa verildi. Kızını kendi soyadıyla nüfusa kaydettiği öğrenilen Yasemin Öztürk'ün cenazesi ise kızıyla yan yana toprağa verildi. Akşam namazını müteakiben kılınan cenaze namazında Yasemin Öztürk'ün yakınları gözyaşı döktü. Evinin önüne getirilen cenazeler için helallik alındı. Sırayla kılınan cenaze namazlarının ardından anne ve kızının cenazeleri son yolculuğuna uğurlandı.

Çiftin 3 yıl önce DNA testi için bir televizyon programına çıktığı, 3 yaşındaki Nazlı'nın babasının da Seyfullah Uslu olduğu ortaya çıkmıştı. - ZONGULDAK

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Zonguldak'ta öldürülen kadın ve kızı toprağa verildi Zonguldak'ta öldürülen kadın ve kızı toprağa verildi
Kaynak: İHA

Yasemin Öztürk, Zonguldak, Filyos, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Eşi tarafından öldürülen kadın ve 3 yaşındaki çocuğu yan yana defnedildi - Son Dakika

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