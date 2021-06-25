Son dakika haberleri! Eşine doğum günü pastası götürürken kazada öldü - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Alibeke Fındık (60), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Fındık'ın, eşinin doğum günü için aldığı pastayla evine gittiği sırada kaza yaptığı ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Manavgat'ın Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Büyükarslan'ın kullandığı 07 LBZ 52 plakalı otomobil ile Çeltikçi istikametine gitmekte olan Alibeke Fındık yönetimindeki 70 ED 842 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada, başında kaskı bulunan motosiklet sürücüsü Alibeke Fındık ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Alibeke Fındık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Alibeke Fındık'ın, eşi Çiğdem Fındık'ın doğum günü için aldığı pastayla evine gittiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.