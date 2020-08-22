Son dakika haberleri... Eşine kızdığı iddia edilen kadın seyir halindeki minibüsten atladı, hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşiyle tartıştıktan sonra seyir halindeki minibüsten atladığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Umurbey Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş, seyir halindeki 58 AT 370 plakalı minibüsten bir kadının atlayarak ağır yaralandığını polis ve 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olayın yaşandığı yere sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, isminin Emir Canım olduğu öğrenilen kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

"Bıktım artık senden" diyerek düştüğünü söyledi

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Emir Canım adlı kadının eşi olan Hüseyin Canım'ın ifadesini aldı. Hüseyin Canım'ın ifadesinde minibüsleri ile seyir halindeyken eşiyle tartıştığını, bu sırada eşinin aracın kapısını açarak "Bıktım artık senden" diyerek düştüğünü söylediği öne sürüldü.

Çocuklarının gözü önünde ölüme gitti

Öte yandan Emir Canım adlı kadının 3 çocuğu arka koltukta oturduğu esnada minibüsten atladığı iddia edildi. Polis ekipleri, kadının düştüğü, kendisini attığı ya da başka bir sebebi olduğu konusunda, olayın asıl sebebini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı. Emir Canım'ın olay yerindeki cansız bedeni ise savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İZMİR