Son dakika haberleri... Eşini boğarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Eşini boğarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

31.03.2022 11:22
Son dakika haberleri... Eşini boğarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Son dakika haberi: İstanbul Esenyurt'ta tartıştığı eşini boğarak öldüren sanık hakkında "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

İstanbul Esenyurt'ta tartıştığı eşini boğarak öldüren sanık hakkında "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Melike Can ile sanık Sebahattin Can'ın resmi nikahlı oldukları, aralarında bir süreden beri anlaşmazlık ve tartışmaların yaşandığı belirtildi.

Sanık ile maktulün 27 Eylül 2021'de Esenyurt'taki evlerinde tartışma yaşadığı aktarılan iddianamede, sanığın maktulü elleriyle boğazını sıkarak öldürdüğü kaydedildi.

Adli Tıp Kurumu raporunda olay yerinden elde edilen DNA örneklerinin maktul ve sanığa ait olduğunun tespit edildiği bildirilen iddianamede, olay tanıklarından birinin beyanında, olay günü üst katından kadın ve erkek bağrışma sesleri duyduğunu, sonrasında bir sessizlik olduğunu ve sanığın daire penceresinden, "Polis çağırın" diye bağırdığı beyanını verdiği belirtildi.

Maktulün arkadaşının beyanına da yer verilen iddianamede, Melike Can ile olaydan 3 hafta kadar önce dışarıda birlikte dolaşırken sanığın telefonla arayıp maktule hakaret ettiğini ve sonrasında maktulün "Bu adam beni öldürecek, tehdit ediyor." diye konuştuğunu aktardı.

Sanığın ifadesinde ise maktul ile tartıştıklarını ve olay günü ne yaptığını hatırlamadığını söylediği iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanık Sebahattin Can'ın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Cumhuriyet, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Eşini boğarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi - Son Dakika


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