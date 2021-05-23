Son dakika haberleri | Eşini boğarak öldürüp kepçeyle gömen katil zanlısı koca tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Eşini boğarak öldürüp kepçeyle gömen katil zanlısı koca tutuklandı

23.05.2021 14:54

Son dakika 3. sayfa haberi: Eşini boğarak öldürüp kepçeyle gömen katil zanlısı koca tutuklandı Genç kadının kayıp başvurusu yapan eşi tarafından öldürülüp, kepçe yardımıyla gömüldüğü belirlendi Katil zanlısı kocanın cesedi taşıdığı düşünülen güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Antalya'nın Alanya ilçesinde, 3 gün...

Eşini boğarak öldürüp kepçeyle gömen katil zanlısı koca tutuklandı

Genç kadının kayıp başvurusu yapan eşi tarafından öldürülüp, kepçe yardımıyla gömüldüğü belirlendi

Katil zanlısı kocanın cesedi taşıdığı düşünülen güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde, 3 gün önce kaybolan Aslı Öztürk'ün (36), korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Eşini boğarak öldürüp kepçe yardımıyla araziye boş araziye gömdükten sonra şüphe çekmemek için kayıp başvurusunda bulunan katil zanlısı koca sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şüphelinin eşinin halıya sarıp araca yüklediği anlara ise kameralara yansıdı.

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde oturan Aslı Öztürk'ten haber alamadığı gerekçesiyle eşi Mesut Öztürk (29), geçen perşembe günü saat 04.30 sıralarında jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takipte eşi Mesut Öztürk'ten şüphe duyarak soruşturmayı derinleştirdi. Ekiplerin Konaklı Mahallesi'ndeki yaptığı güvenlik kameraları incelemelerinde Mesut Öztürk'ün eşini halıya sarılı vaziyette araca taşıdığı tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma Mesut Öztürk'ü yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülen Öztürk ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Eşimin küfür ve hareket etmesinden dolayı kavga ettik. Daha sonra eşimi boğarak öldürdüm. Eşimin yürüyüşe gitmiş süsü vermek için kıyafetlerini alarak çöplere attım. Şüphe çekmeyim diye yalandan eşimi aradım. Gece vakti evden eşimi halı sararak evden çıkarıp araziye kepçe yardımıyla gömdüm" dedi. Zanlının itirafının ardından, ekiplerin nezaretinde sabaha karşı ceset de gömüldüğü yerden çıkarıp Alanya Belediyesi Morgu'na konuldu.

Karakoldaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen katil zanlısı koca, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadının cansız bedeni ise morgdaki işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Katil zanlısı güvenlik kamerasında

Diğer yandan cinayeti itiraf eden zanlının olay günü güvenlik kamerasına takıldığı görüntüler ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntüler Öztürk'ün araçla geldiği ve eşinin halıya sarılı cansız bedenini bu aracın bagajına yüklediği görüldü.

Son dakika haberleri | Eşini boğarak öldürüp kepçeyle gömen katil zanlısı koca tutuklandı
Son dakika haberleri | Eşini boğarak öldürüp kepçeyle gömen katil zanlısı koca tutuklandı
Son dakika haberleri | Eşini boğarak öldürüp kepçeyle gömen katil zanlısı koca tutuklandı
Son dakika haberleri | Eşini boğarak öldürüp kepçeyle gömen katil zanlısı koca tutuklandı

Mesut Öztürk, Aslı Öztürk, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Eşini boğarak öldürüp kepçeyle gömen katil zanlısı koca tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'da hayrete düşüren olay! Sevgilisiyle tartışan adamı, sokak ortasında pompalı ile öldürdü Ankara'da hayrete düşüren olay! Sevgilisiyle tartışan adamı, sokak ortasında pompalı ile öldürdü Elektrik akımına kapılan genç kız yaşamını yitirdi, onu hastaneye yetiştirmeye çalışan abisi ise kalp krizi geçirdi Elektrik akımına kapılan genç kız yaşamını yitirdi, onu hastaneye yetiştirmeye çalışan abisi ise kalp krizi geçirdi Adana Demirspor Başkanı Sancak: Mario Balotelli ile görüştük Adana Demirspor Başkanı Sancak: Mario Balotelli ile görüştük İstanbullular sıcak ekmek için uzun kuyruklar oluşturdu! Görüntüler kısıtlamanın olduğu bugün kaydedildi İstanbullular sıcak ekmek için uzun kuyruklar oluşturdu! Görüntüler kısıtlamanın olduğu bugün kaydedildi 8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor 8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor Üşengeçliği sayesinde fenomen oldu! Poşeti uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı Üşengeçliği sayesinde fenomen oldu! Poşeti uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı

Son Dakika Haberleri
16:01 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yanardağ patladı, 3 bin 500 kişi Ruanda'ya kaçtı!
15:59 Ankara'da hayrete düşüren olay! Sevgilisiyle tartışan adamı, sokak ortasında pompalı ile öldürdü
15:57 Altınordu ve Altay, Süper Lig için kozlarını paylaşacak! Final maçı Olimpiyat Stadı'nda
15:38 Adana Demirspor Başkanı Sancak: Mario Balotelli ile görüştük
15:14 Rize'deki gerginliğin ardından vatandaşa saldıran İYİ Partililer hakkında soruşturma başladı
15:11 Fenerbahçe'de Altay, kendisinden habersiz yapılan transfer görüşmelerine tepki gösterdi
14:40 Ucu bucağı sır olan gizemli mağara, keşfedilmeyi bekliyor
14:31 Dünyaca ünlü golcü Diego Costa'yı, Arda Turan getiriyor
13:58 Oğuzhan Özyakup, arka plandaki sorunlardan bahsetti: İçeride yaşadığımız krizleri göremiyorsunuz
13:42 Mesut Özil, Fenerbahçe'nin yeni kaptanı oluyor
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yanardağ patladı, 3 bin 500 kişi Ruanda'ya kaçtı! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yanardağ patladı, 3 bin 500 kişi Ruanda'ya kaçtı!         
16:02
Altınordu ve Altay, Süper Lig için kozlarını paylaşacak! Final maçı Olimpiyat Stadı'nda Altınordu ve Altay, Süper Lig için kozlarını paylaşacak! Final maçı Olimpiyat Stadı'nda         
15:57
İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuruna tutuldu! O adamın İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuruna tutuldu! O adamın "Ölüyorum" feryatları ortalığı inletti         
15:40
Fenerbahçe'de Altay, kendisinden habersiz yapılan transfer görüşmelerine tepki gösterdi Fenerbahçe'de Altay, kendisinden habersiz yapılan transfer görüşmelerine tepki gösterdi         
15:12
Eurovision'da birinci seçilen İtalyan grubun solisti, kutlamalarda uyuşturucu çekti! Eurovision'da birinci seçilen İtalyan grubun solisti, kutlamalarda uyuşturucu çekti!         
14:46
Ucu bucağı sır olan gizemli mağara, keşfedilmeyi bekliyor Ucu bucağı sır olan gizemli mağara, keşfedilmeyi bekliyor         
14:40
Mehmet Ceyhan, Mehmet Ceyhan, "Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz?" sorusunu yanıtladı: Vakaları binli rakamlara indirmemiz şart         
13:35
İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular         
12:25
Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu         
11:31
Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:03
Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü         
10:48
Soylu'nun Soylu'nun "Karısının iç çamaşırına saklanan edepsiz" sözlerine Peker'den yanıt geldi         
10:21
Çin'de maraton faciası: 21 sporcu ani hava değişimi nedeniyle hipotermi geçirip hayatını kaybetti Çin'de maraton faciası: 21 sporcu ani hava değişimi nedeniyle hipotermi geçirip hayatını kaybetti         
10:13
Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi         
09:28
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Ayrı dünyaların insanlarıyız" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Doğrudur, öyle bir dünyada işimiz yok         
09:16
Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti         
09:05
Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2021 16:09:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Eşini boğarak öldürüp kepçeyle gömen katil zanlısı koca tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement