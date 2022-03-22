Son dakika haberleri... Eşini öldürüp, cezaevinde intihar eden sanığın davası düştü, oğlu da beraat etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Eşini öldürüp, cezaevinde intihar eden sanığın davası düştü, oğlu da beraat etti

22.03.2022 17:43
Son dakika haberleri... Eşini öldürüp, cezaevinde intihar eden sanığın davası düştü, oğlu da beraat etti

Son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'de evinin bodrumunda tavana asılı olarak ölü bulunan 2 çocuk annesi Beyhan Biçer'i (41) öldürdüğü ortaya çıkan ve cezaevinde intihar eden eşi Ercan Biçer'in (47) davası düşürüldü.

ESKİŞEHİR'de evinin bodrumunda tavana asılı olarak ölü bulunan 2 çocuk annesi Beyhan Biçer'i (41) öldürdüğü ortaya çıkan ve cezaevinde intihar eden eşi Ercan Biçer'in (47) davası düşürüldü. Mahkemece, savcılık tarafından annesini öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen Biçer çiftinin 21 yaşındaki oğlu Caner Biçer ise mahkemece beraat ettirildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Kozlubel Mahallesi'nde oturan 2 çocuk annesi Beyhan Biçer, 26 Ağustos 2020'de evlerinin altında bulunan bodrum katında tavana asılı olarak ölü bulundu. Eşi Ercan ve oğlu Caner Biçer'in ihbarı üzerine gelen Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlatırken, Beyhan Biçer'in yanında 'Ben ölmek istiyorum, bu yükle daha fazla yaşamak istemiyorum. Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bulundu. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede Beyhan Biçer'in yazdığı pasta tarifi el yazısı ile intihar notu karşılaştırıldı ve uyumlu olduğu tespit edildi. İntihar notunda yapılan incelemede ise üzerinde Beyhan Biçer'in eşi Ercan ve oğlu Caner Biçer'in parmak izi saptandı. Dinlenen telefon görüşmelerinde eşi Beyhan Biçer'i öldürdüğünü ima eden Ercan Biçer tutuklandı. Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılırken, hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanık Ercan Biçer, geçen yıl eylül ayında Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendisini asarak intihar etti.

SAVCI, MÜEBBET TALEP ETTİDavanın karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Biçer çiftinin oğlu Caner Biçer ile avukatlar katıldı. Mahkeme savcısı, sanık Ercan Biçer'in cezaevindeki ölümü nedeniyle hakkındaki kamu davasının düşmesine, oğlu Caner Biçer hakkında ise annesine karşı 'kasten öldürme' suçunu babasıyla birlikte işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.'BEN ANNEMİ ÖLDÜRMEDİM'

Duruşmada son savunmasını yapan Caner Biçer, annesini öldürmediğini belirterek, "Ben annemin ölüm saatinde Eskişehir merkezindeydim. Ben annemi öldürmedim, suçsuzum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Ercan Biçer hakkındaki hayatını kaybetmesi nedeniyle 'eşi kasten öldürme' suçundan açılan kamu davasının düşürülmesine ve sanık Caner Biçer'in ise 'üstsoydan akrabayı kasten öldürme' iddiasına ilişkin, 'suç unsurunun olmadığına' karar vererek davadan beraat ettirdi.


Son dakika haberleri... Eşini öldürüp, cezaevinde intihar eden sanığın davası düştü, oğlu da beraat etti
Son dakika haberleri... Eşini öldürüp, cezaevinde intihar eden sanığın davası düştü, oğlu da beraat etti
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Eşini öldürüp, cezaevinde intihar eden sanığın davası düştü, oğlu da beraat etti - Son Dakika


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