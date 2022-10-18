İSTANBUL-EŞİNİ SÜPÜRGE KABLOSUYLA ÖLDÜREN SANIK: HATIRLAMIYORUM - Son Dakika
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İSTANBUL-EŞİNİ SÜPÜRGE KABLOSUYLA ÖLDÜREN SANIK: HATIRLAMIYORUM

18.10.2022 11:35

ÜMRANİYE'de 40 yıllık eşi Şengül Kaya'yı temizlik yaparken, gürültü çıkardığı gerekçesiyle elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldüren Gürsel Kaya, baş ağrısı nedeniyle psikiyatristin verdiği ilaçları kullandığını, olay günü eşini öldürdüğünü hatırlamadığını ileri sürdü.

ÜMRANİYE'de 40 yıllık eşi Şengül Kaya'yı temizlik yaparken, gürültü çıkardığı gerekçesiyle elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldüren Gürsel Kaya, baş ağrısı nedeniyle psikiyatristin verdiği ilaçları kullandığını, olay günü eşini öldürdüğünü hatırlamadığını ileri sürdü. Sanık Gürsel Kaya, "Ben olayı gerçekten hatırlamıyorum. Eşimi o halde görünce şoka girdim. 3 çocuğum anne babasız kaldı. Ben cezaevine girdim" dedi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün yapılan ilk duruşmasına tutuklu sanık Gürsel Kaya katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

"YAŞANANLARI HATIRLAMIYORUM"

Sanık Gürsel Kaya savunmasında, yaklaşık 40 yıllık resmi nikahlı eşiyle olay öncesinde herhangi bir anlaşmazlık ya da geçimsizlik olmadığını belirterek, "2019 yılından bu yana yaşadığım baş ağrısı edeniyle psikiyatristin verdiği ilaçları kullanmaktayım. Ümraniye Devlet Hastanesinde tedavi gördüm. Bir türlü geçmeyen baş ağrısından müzdaribim. Olay tarihinde sabah 07.00'de eve geldim. Sanayide bekçilik yapıyorum. Saat 15.00'e kadar uyudum. Bu sırada evde sadece eşim vardı. Saat 15.00 sıralarında eşim beni uyandırdı. Kahvaltı yapmamı istedi. Ben kahvaltı yaparken o evi süpürmeye başladı. Baş ağrısının başlaması üzerine banyoya gidip elimi yüzümü yıkadım. Eşim hala evi süpürmeye devam ettiğinden kendisinden sessiz olmasını istedim. Ancak cevap vermeden süpürmeye devam etti. Banyoya gidip tekrar geldiğimde, eşimi yerde yatar vaziyette buldum. Hemen uyandırmaya çalıştım. Daha sonra önce 112'yi arayıp yardım çağırdım, akabinde oğlum Faruk'u aradım. Bu sırada yaşananları hatırlamıyorum. Alt komşumuzu da oğlum Faruk aramış. O polisler geldikten sonra yukarıya geldi. Pişmanım. ifadelerini kullandı. Soruşturma aşamasında alınan ifadesinde bulunan çelişkiler nedeniyle sanık Gürsel Kaya'ya sorulan soru üzerine cevaben, 'Ben olayı gerçekten hatırlamıyorum. Eşimi o halde görünce şoka girdim. 3 tane çocuğum anne babasız kaldı. Ben cezaevine girdim" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Ümraniye Devlet Hastanesi'ne yazı yazılarak tedavi görmüş ise evrakların gönderilmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, Gürsel Kaya ile Şengül Kaya arasında ev temizliği, düğün işleri ve kiracı mevzuları nedeniyle tartışma çıktığı belirtildi. Gürsel Kaya'nın sinirlenerek eşini itekleyip yere düşürdüğü, ardından boğazını elleriyle sıkarak bir süre boğmaya çalıştığı ifade edilen iddianamede, Şengül Kaya'nın direnmesi üzerine, şüphelinin elektrik süpürgesinin kablosuyla, eşini nefessiz bırakacak kadar boğazını sıkmaya devam ettiği belirtildi. Sanığın eyleminden sonra oğlunu aradığı, eve ambulans çağırıldığı kaydedilen iddianamede, hastaneye kaldırılan Şengül Kaya'nın 25 Haziran günü hayatını kaybettiği aktarıldı. Şüpheli Gürsel Kaya'nın emniyetteki ifadesinde suçlamayı kabul ettiği de iddianamede hatırlatıldı. İddianamede Gürsel Kaya'nın "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

YORUMLAR
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Filistinli saat ustası El-Hams, 65 yıldır zamanı ayarlıyor Filistinli saat ustası El-Hams, 65 yıldır zamanı ayarlıyor İstanbul'da eşini boğarak öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında İstanbul'da eşini boğarak öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında Eşini kabloyla boğarak öldüren sanık hakim karşısına çıktı: 'Sessiz olmasını istedim. Bu sırada yaşananları hatırlamıyorum' Eşini kabloyla boğarak öldüren sanık hakim karşısına çıktı: 'Sessiz olmasını istedim. Bu sırada yaşananları hatırlamıyorum'
Kaynak: DHA

Ümraniye, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-EŞİNİ SÜPÜRGE KABLOSUYLA ÖLDÜREN SANIK: HATIRLAMIYORUM - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-EŞİNİ SÜPÜRGE KABLOSUYLA ÖLDÜREN SANIK: HATIRLAMIYORUM - Son Dakika
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