Eşini ve çocuğunu katleden saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti - Son Dakika
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Eşini ve çocuğunu katleden saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti

08.10.2022 15:58

Ankara'nın Sincan ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olduğu öne sürülen bir şahıs, gizlice girdiği evde eşi ile çocuğunu silah ve bıçakla katletti. Memleketi Konya'ya kaçtığı esnada yakalanacağını anlayan saldırgan intihar ederek yaşamına son verdi.

Acı olay, dün sabah saat 04.30 sırlarında Sincan ilçesi Fatih Mahallesi Kaymak Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre H.K., boşanma aşamasındaki eşinin ve çocuklarının yaşadığı eve balkondan gizlice girerek eşi Bahtınur K.'ye saldırdı. Eşine silah ve bıçakla saldıran cani koca, evden kaçmaya çalışan kızı Havvanur K.'ye de bıçak ve silahla saldırdı.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Toplam 3 el silah sesinin duyulduğu olayda talihsiz anne ve kızı oldukları yerde hayatlarını kaybetti. Memleketi Konya'ya kaçtığı esnada yakalanacağını anlayan saldırgan şahıs ise intihar ederek yaşamına son verdi.

Eşini ve kızını öldürdü, yakalanacağını anlayınca intihar etti

2 ÇOCUK KENDİLERİNİ ODAYA KİLİTLEYİP KURTULDU

Hayatını kaybeden anne ve kız, memleketleri Konya'da toprağa verildi. Olayla ilgili incelemelerin ise devam ettiği aktarıldı. Çiftin evde bulunan diğer iki çocuğunun ise kendilerini odaya kilitleyerek saldırıdan kurtulduğu ileri sürüldü.

"ELİNDE SİLAHLA KIZININ BAŞINDA BEKLEMİŞ"

Olayın tanıklardan Ayşe Açıkgöz, "Çığlık seslerine uyandık. Daha sonra silah sesleri geldi. Polisi aradık. Binanın önüne geldiğimde bir kız yaralı şekilde yatıyordu. Karşı binadaki komşumuz, kıza kalp masajı yaptı. Saldırgan eşini önce bıçaklamış, sonra öldürmüş. Ailenin 11 yaşında engelli bir oğlu ile küçük bir kızı daha varmış. Onlar kendilerini odaya kilitlemiş. Onlara zarar verememiş. Diğer genç kız ise evden kendisini dışarıya atmaya çalışırken babası ona da ateş etmiş. Saldırgan elinde silahla kızının başında biraz beklemiş. Sonra da kaçarak gitmiş. Saldırganın kendi canına da kast ettiğini duyduk. Saldırganın, kendisine açılan boşanma davası sonucu bu yola başvurduğunu öğrendik" ifadelerini kullandı.

Eşini ve kızını öldürdü, yakalanacağını anlayınca intihar etti

"KIZI YERE YATIP ÖLÜ NUMARASI YAPTI"

Yaralı kızın canını kurtarmak için ölü taklidi yaptığını söyleyen Güler Aksoy, "Gece seslere uyandık. Yaralı bir kız karşıda oturuyordu. Beni görünce, 'Abla yardım et yaralıyım' dedi. O sırada polisi aradık. Bağırma sesleri devam ediyordu. Sesler kesildikten sonra saldırgan binadan çıktı. Kız, adamı görünce yere yatıp ölü numarası yaptı. Eşim sağlıkçı. Kıza kalp masajı yaptı. Anne de hem bıçak, hem silahla öldürülmüş. Ateş ettiğini gören komşular olmuş" dedi.

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Kaynak: İHA

Sincan, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini ve çocuğunu katleden saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti - Son Dakika

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