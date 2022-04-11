Eşini ve çocuğunu öldürmüştü, hastanede hayatını kaybetti organları bağışlandı - Son Dakika

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde eşi Bilge A. (33) ve 4 yaşındaki oğlu Muhammet Tahir'i öldüren baba F.A., kendisinin de yaralandığı olay sonrasında hastaneye kaldırıldı. Bilge A. ve oğlu Muhammet Tahir olay sonrasında toprağa verilirken, F.A.'nın ise tedavisi devam ediyordu. Olayın üzerinden geçen 8 günün ardından F.A.'nın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

OĞLU VE EŞİNİ TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ

ORGANLARI BAĞIŞLANDI