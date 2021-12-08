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Son dakika haberleri | Eşinin silahlı saldırısından jandarma tarafından kurtarılan kadın, yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Eşinin silahlı saldırısından jandarma tarafından kurtarılan kadın, yaşadıklarını anlattı

08.12.2021 18:19
Son dakika haberleri | Eşinin silahlı saldırısından jandarma tarafından kurtarılan kadın, yaşadıklarını anlattı

Son dakika haberleri... Tokat'ta, denetimli serbestlik tedbirini ihlal ederek boşanma aşamasındaki eşinin evine giden ve bu sırada pompalı tüfekle ateş ederek jandarma personelini yaralayan şüphelinin eşi Hacer Solmaz, "Evimizin her tarafına camdan bakmamıza fırsat vermeden ateş etti.

Tokat'ta, denetimli serbestlik tedbirini ihlal ederek boşanma aşamasındaki eşinin evine giden ve bu sırada pompalı tüfekle ateş ederek jandarma personelini yaralayan şüphelinin eşi Hacer Solmaz, "Evimizin her tarafına camdan bakmamıza fırsat vermeden ateş etti. Kabus gibiydi. Jandarmamızı yaraladı. Jandarma olmasaydı ölebilirdik. Çok kötü şeyler olurdu. Buna fırsat vermesinler artık. 26 fişek boşaltmış." dedi.

Çerçi köyündeki baba evinde yaşayan Hacer Solmaz, AA muhabirine, 6 yıldır evli olduğunu, bu süre boyunca çok sıkıntı yaşadığını söyledi.

Ayrılmak istediğini ama tehdit edildiğini dile getiren Solmaz, "Barışmazsan o evde canlı bırakmam' gibi... 2 yıldır da boşanma aşamasındayız. Geldiğim gece eline bıçak alarak, 'Kendimi öldürürüm barışmazsan' diye tehditler.... Adıma hesaplar açıp paylaşımlar yaptı. Sürekli şikayet ediyoruz. Şubat ayında babamı darbetti. Abime arkadan saldırdı. Babamı darbettiği gece çıkıyor, 'Babana attığım yumruğu beğenmiş mi?' diye bana mesaj atabiliyor." diye konuştu.

Kendisini ağustos ayında adliyede de darbettiğini anlatan Solmaz, şöyle devam etti:

"Kaşımda 5 dikiş var. İki ay yattı, avukat tuttular, çıktı. Kelepçe takıldı. Sürekli tehdit ediyordu. 'Kelepçeyi çıkarması zor değil. Güvende hissetmeyin. Jandarma, savcısı seni koruyamaz' diye. Adliyede 36 dosyamız var. Cumartesi günü de kelepçeyi kırmış. İki üç gün sonra buraya geldi. Jandarma buradaydı. Gecenin dört buçuğunda geldi. Jandarma o tarafa giderken ateş etti. Evimizin her tarafına camdan bakmamıza fırsat vermeden ateş etti. Kabus gibiydi. Jandarmamızı yaraladı. Jandarma olmasaydı ölebilirdik. Çok kötü şeyler olurdu. Buna fırsat vermesinler artık. 26 fişek boşaltmış."

Solmaz, boşanma davasının bir an önce sona ermesini istediğini vurgulayarak, "Onun soyadını kullanmak istemiyorum. Ben bunu sürekli söylüyorum. İki yıldır boşanamadım. Duruşmam var ocak ayında. Bu sefer boşanmak istiyorum. Tek isteğim, bu şahıs çıkmasın. Çok kadın öldü, artık yeter. Ben de onlardan olmak istemiyorum. Benim ailem ölsün istemiyorum. Çünkü tehditlerinin hepsini yaptı. Ben artık bunları yaşamak istemiyorum." diye konuştu.

Olay nedeniyle kızı ve yeğenlerinin etkilendiğini, çocukların korktuklarına işaret eden Solmaz, şunları kaydetti:

"Tutuklandı, beni sevindirdi. Bunun öncesinde de 2 aylık tutuklama süreci yaşadık. Sevindik, 2 ay rahat ettik. İnşallah bu sefer çıkmaz. Ümidim bu. Çünkü askerimiz ölebilirdi. Onun da küçük bir çocuğu var. Bundan çok kişi etkilendi. Gereken her şey yapılsın artık. Gerçekten ben yoruldum. Çok şükür, sesimi artık duyurabiliyorum. İçimdeki yangını bu şekilde atmaya çalışıyorum. Bu şahsı lütfen çıkarmayın, yalvarırım. Eğer bu şahıs çıkarsa öldürecek."

Olay

Tokat merkez Çerçi köyünde ikamet eden ve hakkında koruma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi Hacer Solmaz ile eşinin ağabeyi A.G'ye yönelik "tehdit" ve "hakaret" suçlarını işleyen Ömer Solmaz'ın, 7 Ekim'de Tokat Denetimli Serbestlik Bürosunca ayak bileğine takılan elektronik kelepçeyi 4 Aralık'ta kesip çıkartarak ikametini terk ettiği anlaşılmış, bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığınca koruma kararı bulunan kişilerin ikametlerinde emniyet tedbiri alınmıştı.

Dün gece saat 04.30 sıralarında Hacer Solmaz ve A.G'yi korumakla görevlendirilen jandarma devriye ekibi, köpeklerin havlaması üzerine çevreyi kontrol ettiği sırada Ömer Solmaz tarafından pompalı av tüfeğiyle ateş açılmış, bu sırada Astsubay Kıdemli Çavuş F.K. sol kolu ve sol bacağından yaralanmıştı.

A.G. ve Hacer Solmaz'a zarar veremeden yakalanan Ömer Solmaz, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Son dakika haberleri | Eşinin silahlı saldırısından jandarma tarafından kurtarılan kadın, yaşadıklarını anlattı
Son dakika haberleri | Eşinin silahlı saldırısından jandarma tarafından kurtarılan kadın, yaşadıklarını anlattı
Son dakika haberleri | Eşinin silahlı saldırısından jandarma tarafından kurtarılan kadın, yaşadıklarını anlattı
Son dakika haberleri | Eşinin silahlı saldırısından jandarma tarafından kurtarılan kadın, yaşadıklarını anlattı
Son dakika haberleri | Eşinin silahlı saldırısından jandarma tarafından kurtarılan kadın, yaşadıklarını anlattı

Denetimli Serbestlik, Jandarma, Tokat, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Eşinin silahlı saldırısından jandarma tarafından kurtarılan kadın, yaşadıklarını anlattı - Son Dakika


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