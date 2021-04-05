Son dakika haberleri: Eşiyle tartışıp kayboldu camide uyurken bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Eşiyle tartışıp kayboldu camide uyurken bulundu

05.04.2021 11:55
Son dakika haberleri: Eşiyle tartışıp kayboldu camide uyurken bulundu, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Kula ilçesinde eşiyle tartıştıktan sonra evi terk eden ve kendisinden bir daha haber alınamayan 70 yaşındaki Mahmut Harman, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu, komşu ilçe olan Alaşehir'deki bir camide uyurken bulundu.

Manisa'nın Kula ilçesinde eşiyle tartıştıktan sonra evi terk eden ve kendisinden bir daha haber alınamayan 70 yaşındaki Mahmut Harman, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu, komşu ilçe olan Alaşehir'deki bir camide uyurken bulundu. Kula'dan Alaşehir ilçesine kadar yürüdüğü tahmin edilen Harman, savcılık talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.

Kula'ya bağlı kırsal Gölbaşı Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Mahmut Harman, iddiaya göre 3 Nisan Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında eşi Mediha Harman (60) ile tartıştıktan sonra evi terk etti. Yanına az miktarda para alıp ortadan kaybolan yaşlı adamdan haber alınamayınca, İlçe Jandarma Komutanlığı'na ihbar edilmesiyle arama çalışmaları başlatılmıştı. 4 Nisan Pazar günü, sabah saatlerinde başlayıp hava kararıncaya kadar devam eden ve AFAD tarafından destek verilen arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanmayınca, jandarma ekipleri yaşlı adamın son görüldüğü bölgeden Alaşehir ilçesine gidebilme ihtimaline karşı, Alaşehir ilçesinde kamera incelemesine başladı. Kula'dan Alaşehir ilçesine giderken yol üzerinde bulunan Baklacı Mahallesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, Mahmut Harman'ın tek başına yürüdüğünü tespit etti. Arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaşırken, yaşlı adamın Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Pazar Camisinde uyuduğu tespit edildi. Gölbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Kuş ve kayıp şahsın akrabaları ile birlikte yaşlı adam bulunurken, savcılık talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alındı. Yaşlı adam, buradaki işlemlerinin ardından sağlıklı bir şekilde ailesine teslim edildi.

Yaklaşık 40 saat sonra bulunan yaşlı adamın, eşiyle tartıştıktan sonra evden çıktığı, mahalle çevresinde bir süre vakit geçirmesinin ardından yürüyerek Alaşehir ilçesine gittiği tahmin ediliyor. - MANİSA

Son dakika haberleri: Eşiyle tartışıp kayboldu camide uyurken bulundu
Son dakika haberleri: Eşiyle tartışıp kayboldu camide uyurken bulundu
Son dakika haberleri: Eşiyle tartışıp kayboldu camide uyurken bulundu

Alaşehir, Jandarma, Hisarcık, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Eşiyle tartışıp kayboldu camide uyurken bulundu - Son Dakika


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