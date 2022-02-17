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Eski Bakan Kumbaracıbaşı için Meclis'te tören - Son Dakika

Eski Bakan Kumbaracıbaşı için Meclis'te tören

17.02.2022 13:03

ANKARA'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı (83) için TBMM'de tören düzenlendi.

ANKARA'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı (83) için TBMM'de tören düzenlendi.

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, önceki gün koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eski bakan Kumbaracıbaşı için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Kumbaracıbaşı'nın ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile çok sayıda milletvekili katıldı. Törende evli ve 2 çocuk babası Kumbaracıbaşı'nın öz geçmişi okunduktan sonra dua edildi. Kumbaracıbaşı'nın cenazesi öğle namazı sonrası Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Eski Bakan Kumbaracıbaşı için Meclis'te tören
Eski Bakan Kumbaracıbaşı için Meclis'te tören
Eski Bakan Kumbaracıbaşı için Meclis'te tören
Eski Bakan Kumbaracıbaşı için Meclis'te tören
Eski Bakan Kumbaracıbaşı için Meclis'te tören
Eski Bakan Kumbaracıbaşı için Meclis'te tören
Eski Bakan Kumbaracıbaşı için Meclis'te tören
Eski Bakan Kumbaracıbaşı için Meclis'te tören

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Onur Kumbaracıbaşı, Bayındırlık, Tören, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski Bakan Kumbaracıbaşı için Meclis'te tören - Son Dakika


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