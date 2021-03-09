Son dakika haberleri: Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva hakkında yolsuzluk davalarında verilen hükümler iptal edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva hakkında yolsuzluk davalarında verilen hükümler iptal edildi

09.03.2021 05:25
Son dakika haberleri: Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva hakkında yolsuzluk davalarında verilen hükümler iptal edildi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre BUENOS Brezilya Yüksek Mahkeme Yargıcı Edson Fachin, eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hakkında, yolsuzluk davalarından verilen hükümleri iptal etme kararı aldı.

BUENOS Brezilya Yüksek Mahkeme Yargıcı Edson Fachin, eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hakkında, yolsuzluk davalarından verilen hükümleri iptal etme kararı aldı.

Brezilya basınında çıkan habere göre, yargıç Fachin, Lula da Silva'yı yolsuzluk ve kara para aklama davalarından yargılayan 13. Curitiba Federal Mahkemesinin, "yetkisiz" olduğuna karar verdi. Eski devlet başkanına verilen hükümleri iptal eden Fachin, soruşturmanın farklı bir bölgede yeniden başlamasını kararlaştırdı.

Karar, Lula da Silva'nın politik haklarını yeniden kazanmasını sağladı. Daha önce iki davadan hüküm giydiği için herhangi bir kamu görevi icra etme hakkını kaybeden Lula da Silva'nın, bu kararın ardından 2022 genel seçimlerinde aday olmasının önü açıldı.

Yargıç Fachin'in, bu kararı, Lula'nın avukatlarının geçen yıl yaptığı başvuru üzerine aldığı ve soruşturmanın, ülkenin başkenti Brasilia'nın bulunduğu Federal Bölge'de yeniden yapılacağı belirtildi.

Şu ana kadar dört yolsuzluk davasında yargılanan ve bunlardan ikisinde toplam 29 yıl hüküm giyen Lula da Silva'nın davalarına ilişkin iddialar yeniden soruşturulacak.

Brezilya'da 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten sol görüşlü Lula da Silva, pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından mahkum olmuş, 2018'in Nisan ayında da tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Hakkındaki iddiaları reddeden ve bu suçlamaların, 2018 seçimlerine katılmasını engellemek amacıyla ortaya atıldığını savunan Lula da Silva, 7 Nisan 2018'de teslim olmuş ve 580 gün hapiste kaldıktan sonra 8 Kasım 2019'da tahliye edilmişti.

Lula da Silva, ülkedeki yolsuzluğa karşı başlatılan ve "araba yıkama" adıyla bilinen soruşturma kapsamında tutuklanan siyasetçi ve iş insanları arasındaki en önemli figür olarak nitelendirilmişti.

Brezilya'da en büyük yolsuzluk soruşturmalarından sayılan bu soruşturmayı yürüten dönemin Federal Yargıcı Sergio Moro, 2018 seçimlerini kazanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetinde, 1 Ocak 2019'dan 24 Nisan 2020 tarihine kadar Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.

Moro, Bolsonaro'nun, Federal Emniyet Genel Müdürünü görevden alması üzerine, teşkilata müdahale edildiğini savunmuş ve istifa ederek, Bolsonaro hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva hakkında yolsuzluk davalarında verilen hükümler iptal edildi - Son Dakika


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