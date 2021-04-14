Burkina Fasolu asker ve siyasetçi Sankara, 1983'den 1987'deki askeri darbeye kadar devlet başkanlığı görevini üstlenmişti.

Compaore, darbe sırasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden önceki Devlet Başkanı Sankara'nın ölümünün yanı sıra devlet güvenliğini tehlikeye atmak ve cesetleri gizlemekle de suçlanıyor.

Askeri mahkeme, Sankara'nın ölümüyle ilgili Compaore'nun sağ kolu olarak bilinen General Gilbert Diendere dahil 13 kişiye de aynı suçlamada bulundu.

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