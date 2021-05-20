Son dakika haberleri: Eski CHP Maltepe İlçe Yöneticisi, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı - Son Dakika

Maltepe'de 23 yaşındaki genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K., "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15 yıl hapse çarptırıldı.

Maltepe'de bir kafede 20 Kasım 2020 tarihinde 23 yaşındaki Z.Y.'ye yönelik cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Yöneticisi U.K.'nın, "nitelikli cinsel saldırı", "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve" tehdit" suçlarından 24 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık U.K. cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlanırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık avukatı, "Katılan beyanlarında çelişkiler vardır, beyanları hayatın olağan akışına aykırıdır. Katılan kötü niyetlidir ve yalan söylemektedir. Olaya ilişkin somut bir delil söz konusu değildir" diyerek müvekkilinin beraatini ve tahliyesini istedi. Son sözü sorulan sanık U.K., Z.Y.'nin beyanlarının çelişkili olduğunu ve kendisine iftira attığını öne sürerek, "Beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi.

2 ayrı suçtan 15 yıl hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, 'tehdit' ve 'cinsel saldırı' suçlarından ayrı ayrı kamu davası açılmışsa da, sanık U.K.'nın eyleminin kül halinde nitelikli cinsel saldırı suçunu oluşturduğunu belirtti. Mahkeme, sanık U.K.'yı 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıl hapse çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan mahkeme, olumlu kanaat elde edinilemediğinden cezada indirim uygulamadı. Sanık U.K., 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 3 yıl hapse mahkum edildi. Sanığın üzerine atılı suçun niteliği ve ceza miktarını dikkate alan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 20 Kasım 2020 tarihinde U.K.'nin Z.Y.'yi Maltepe'de bir kafeye çağırdığı, Z.Y.'nin de bunu kabul ederek bir arkadaşı ile kafeye gittiği anlatıldı. Kafeden diğer müşterilerin de gitmesiyle Z.Y. ile U.K.'nın baş başa kaldığı, U.K.'nın gitmek isteyen genç kadına kalması için ısrar ettiği, gitmek için ayağı kalkan kadını kendisine doğru çektiği, Z.Y.'nin de kurtulmak için masadaki bardakla U.K.'nın kafasına vurduğu belirtildi. U.K.'nın buna kızarak saçından sürükleyerek tuvalete götürüp dövdüğü, cinsel saldırıda bulunduğu, küfür ederek boğazını sıktığı, 'seni kimse duyamaz, kapı kilitli, seni burada öldüreceğim' diyerek tehdit ettiği vurgulandı.

İddianamede, sanık U.K.'nın, "nitelikli cinsel saldırı", "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve" tehdit" suçlarından toplamda 16 yıl 6 aydan 24 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi. - İSTANBUL