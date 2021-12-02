Son dakika haberleri... Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret etti - Son Dakika

Bir televizyon kanalında yayınlanan, "Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim" isimli programın çekimleri için Malatya'ya gelen Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretinde programı ile ilgili bilgi veren Tüzmen, "Gittiğimiz şehirlerde o şehrin tarihini, kültürünü ve yemeklerinin tanıtımının yanı sıra spor etkinlikleriyle ilgilide çekimler yaparak izleyicilere anlatmaya çalışıyoruz. Bugün Malatya'da 56. çekimimizi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Malatya ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Gürkan da şehirdeki tarihi varlıklarının yeniden ayağa kaldırılması noktasında da belediye olarak yoğun bir gayret içerisinde olduklarını vurguladı.

Bizans, Roma ve Selçuklu dönemlerinden kalma eserleri yeniden gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Gürkan, altyapısı ve çevre düzenlemeleriyle Malatya'nın bölgesinde güzide ve Anadolu'da yıldızı parlayan bir şehir olduğunu belirtti.

Gürkan, Tüzmen'e çeşitli hediyeler de takdim etti.