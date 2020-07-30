NİĞDE'de boşandığı Süheyla Yılmaz'ı (28) bıçaklayarak öldüren, eski kayınvalidesi Meral Yılmaz ve kayınpederi Ahmet Yılmaz'ı da ağır yaralayıp, 5 yaşındaki kızıyla kaçan Burak K., polis tarafından yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Şahsüleyman Mahallesi Cabbar Sokak'ta meydana geldi. Burak K., boşandığı Süheyla Yılmaz'ın ailesiyle birlikte yaşadığı apartman dairesine gitti. Burada Burak K. ile Yılmaz arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Burak K., yanındaki bıçağı çıkarıp, Süheyla Yılmaz ile annesi Meral Yılmaz ve babası Ahmet Yılmaz'ı bıçakladı. Burak K. olayın ardından evdeki 5 yaşındaki kızını da yanına alarak kaçtı.

Bağrışmaları duyan komşuların ihbarı üzerine, adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Süheyla Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Meral ve Ahmet Yılmaz çifti ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Polis ekipleri, Burak K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bir süre sonra ekipler, Burak K.'yi Yeşilburç köyü yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı.

Burak K. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, kızını ise kayınbiraderine bıraktığı bildirildi.