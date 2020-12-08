Son dakika haberleri... Eski eşinin öldürdüğü kadın ve 2 kızının cenazeleri yanyana defnedildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Eski eşinin öldürdüğü kadın ve 2 kızının cenazeleri yanyana defnedildi

08.12.2020 16:27
Son dakika haberleri... Eski eşinin öldürdüğü kadın ve 2 kızının cenazeleri yanyana defnedildi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eski eşinin öldürdüğü kadın ve 2 kızının cenazeleri yanyana defnedildi ERZURUM'da eski eşi Raci Arslan (43) tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Gülçin Karabıyık (50) ile kızları Cansu (17) ve Burçin Arslan'ın (24) cenazeleri, gözyaşları içinde yan yana açılan mezarlara defnedildi.

Eski eşinin öldürdüğü kadın ve 2 kızının cenazeleri yanyana defnedildi

ERZURUM'da eski eşi Raci Arslan (43) tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Gülçin Karabıyık (50) ile kızları Cansu (17) ve Burçin Arslan'ın (24) cenazeleri, gözyaşları içinde yan yana açılan mezarlara defnedildi. Anne ve kız kardeşlerinin cenazesine, cezaevindeki Anıl Arslan da (18) katıldı.Olay, önceki gün öğle saatlerinde merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Polis merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, Gülçin Karabıyık ile kızları Cansu ve Burçin Arslan'ı tabancayla vurulmuş, yerde yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Gülçin Karabıyık ile kızı Cansu Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Burçin Arslan da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.KATİL ZANLISI VURULARAK YAKALANDIEski eşi ve kızlarını öldürdükten sonra aracına binip kaçtığı belirlenen Raci Arslan, Gölbaşı semtinde tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Aracından indikten sonra suç aleti silahı başına dayayarak yürüyen Arslan için çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Polisin tüm çabasına karşın teslim olmayan Raci Arslan, Özel Harekat polislerince sağ el ve karın boşluğundan vurularak yakalandı. Raci Arslan, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.ANNE VE KIZLARI YAN YANA DEFNEDİLDİAdli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Gülçin Karabıyık ile kızları Cansu ve Burçin Arslan'ın cenazeleri, dün öğle saatlerinde yakınlarına teslim edildi. Cenazeler aynı cenaze aracıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü'ne götürüldü. Saldırı sırasında evde olmayan Ferdi Arslan (14) ile Emre Can Arslan (16) gasilhaneye götürülürken anneleri ve ablalarının cenazelerini taşıdı. Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü'nde yıkanarak hazırlanan cenazeler için ailenin cezaevinde olduğu öğrenilen oğulları Anıl'ın gelmesi beklendi. Anıl'ın cenazeye katılması için işlemlerin gecikmesi üzerine defin işlemleri ertelendi.ANNE VE KIZKARDEŞLERİNİN YÜZÜNE SON KEZ BAKTIBugün cezaevi aracı ile defin işlemlerinin yapıldığı Mezarlık Müdürlüğü'ne getirilen Anıl Arslan, girdiği gasilhanede, gözyaşları içerisinde anne ve kız kardeşlerinin yüzüne son kez baktı. Anıl Arslan, anne ve kız kardeşlerinin cenaze namazına bir eli güvenlik görevlisine kelepçeli olarak katıldı.Gülçin Karabıyık ve kızları, Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda yan yana açılan mezarlara defnedildi. Kazılan toprağın donması nedeniyle mezarlara iş makineleri ile toprak atıldı. Güçlükle ayakta durabilen Anıl Arslan da anne ve kız kardeşlerinin mezarlarına toprak attı.

Defin işlemlerinin ardından mezarlıkta kardeşleri ve yakınları ile birlikte taziyeleri kabul eden Anıl Arslan, cenazenin ardından cezaevine götürüldü.


Anıl Arslan, Erzurum, Silah, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Eski eşinin öldürdüğü kadın ve 2 kızının cenazeleri yanyana defnedildi - Son Dakika


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