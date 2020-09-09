İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta yasadışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda sevkiyat sırasında aracında yakalanan eski Süper Lig futbolcusu M.A. gözaltına alındı. Otomobil ve evde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirilirken, eski futbolcu M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 12:06 - Kaynak: DHA
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