Son dakika haberi: Eski futbolcu Zafer Biryol yeniden gözaltında - Son Dakika
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Son dakika haberi: Eski futbolcu Zafer Biryol yeniden gözaltında

20.10.2022 10:46

Son dakika haberi: Eski futbolcu Zafer Biryol yeniden gözaltında Eski futbolcu Zafer Biryol, Fetullahçı Terör Örgütünün futbol yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda yeniden gözaltına alındı.

Eski futbolcu Zafer Biryol yeniden gözaltında

İSTANBUL - Eski futbolcu Zafer Biryol, Fetullahçı Terör Örgütünün futbol yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda yeniden gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında daha önce kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski futbolcu Biryol, önceki gün İstanbul Polisi tarafından Büyükçekmece'de bir eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Örgütün gizli haberleşme programı Bylock'ta mesajları tespit edilen Biryol'un, KHK ile kapatılan FETÖ/PDY'nin kontrolündeki Bank Asya'da para hesabı bulunduğu tespit edildi. Türkiye'de üst ve alt liglerde birçok takımda forma giydikten sonra 2010-2011 sezonunda aktif futbol hayatına nokta koyan Zafer Biryol'un, 2006 yılında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret ettiği belirlendi. Terör örgütünün sözde toplantılarında yer aldığı ve 2012-2014 yılları arasında Küçükçekmece Beşyol'da FETÖ adına faaliyet gösteren kursun düzenlediği futbol turnuvasında kazanan oyunculara ödüllerini verdiği de soruşturma dosyasında yer aldığı aktarıldı. Büyükçekmece'de bir evde yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek hakkında kesinleşmiş hapis cezasını yatmak üzere cezaevine teslim edilecek.

Kaynak: İHA
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Zafer Biryol, Büyükçekmece, Futbol, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Eski futbolcu Zafer Biryol yeniden gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Eski futbolcu Zafer Biryol yeniden gözaltında - Son Dakika
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