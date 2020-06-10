Son dakika haberleri! Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ, ifadeye çağrıldı

Son dakika güncel haberine göre ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, hakkında yürütülen 'hakaret ve iftira' suçu soruşturması kapsamında ifadesinin alınması için, İstanbul Anadolu Başsavcılığına talimat yazısı gönderdi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, hakkında yürütülen 'hakaret ve iftira' suçu soruşturması kapsamında ifadesinin alınması için, İstanbul Anadolu Başsavcılığına talimat yazısı gönderdi. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, katıldığı televizyon programında FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin bir soru üzerine, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemenin arkasında FETÖ'nün olduğunu ileri sürdü. Söz konusu düzenlemeye ilişkin önergesinin altında imzası bulunan 6 AK Parti milletvekili, suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Başbuğ hakkında 'hakaret ve iftira' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında savcılık, ikameti İstanbul'da olan Başbuğ'un şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması için, İstanbul Anadolu Başsavcılığına talimat yazısı gönderdi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu

Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi

Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı

Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı

Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?

Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu

Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı

Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden

Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu

Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı

Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü?

Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu