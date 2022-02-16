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Son dakika haberleri! Eski Genelkurmay Başkanı Özkök, kardeşinin cenaze törenine katıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Eski Genelkurmay Başkanı Özkök, kardeşinin cenaze törenine katıldı

16.02.2022 17:34
Son dakika haberleri! Eski Genelkurmay Başkanı Özkök, kardeşinin cenaze törenine katıldı

Son dakika haberler: Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Hilmi Özkök, dün vefat eden kardeşi Mustafa Özkök'ün Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Hilmi Özkök, dün vefat eden kardeşi Mustafa Özkök'ün Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında vefat eden Mustafa Özkök için Turgutlu Pazar Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene eski Genelkurmay Başkanı Özkök'ün yanı sıra, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da katıldı.

Cenaze, Turgutlu Yeni Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Hilmi Özkök, cenaze töreninin ardından taziyeleri kabul etti.

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Genelkurmay Başkanı, Hilmi Özkök, Turgutlu, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Eski Genelkurmay Başkanı Özkök, kardeşinin cenaze törenine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Eski Genelkurmay Başkanı Özkök, kardeşinin cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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