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Son dakika haberleri | Eski İngiliz Başbakan Blair, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini "trajik, tehlikeli ve gereksiz" olarak niteledi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Eski İngiliz Başbakan Blair, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini "trajik, tehlikeli ve gereksiz" olarak niteledi

22.08.2021 12:13
Son dakika haberleri | Eski İngiliz Başbakan Blair, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini

Son dakika gelişmesine göre Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Afganistan'ın ve halkının terk edilmesini "trajik, tehlikeli ve gereksiz" olarak niteleyerek, bunun ne Afganların ne de kendilerinin çıkarına olduğunu bildirdi.

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Afganistan'ın ve halkının terk edilmesini "trajik, tehlikeli ve gereksiz" olarak niteleyerek, bunun ne Afganların ne de kendilerinin çıkarına olduğunu bildirdi.

Blair, başkanlığını yürüttüğü "Tony Blair Küresel Değişim Enstitüsü"nün web sayfasında "Afganistan Halkını Neden Terk Etmemeliyiz - Onların ve Bizim İyiliğimiz İçin" başlıklı yazı kaleme aldı.

Afganistan'dan çekilme kararının, "sonsuz savaşları sona erdirmekle ilgili embesil bir slogana itaat ederek verildiğini" belirten Blair, müttefik birliklerin Afganistan'dan çıkışının cihatçı grupları sevindireceği yorumunda bulundu.

Blair, "Afganistan'ın ve halkının terk edilmesi trajik, tehlikeli, gereksiz, ne onların ne de bizim çıkarımıza." değerlendirmesinde bulundu.

"Bazı ciddi hatalar yaptığımıza şüphe yok"

Tony Blair, Afganistan konusunda hatalar yapıldığını kabul ederek şu ifadeleri kullandı:

"Afganistan'ı başarısız bir terör devletinden iyileşmekte olan, işleyen bir demokrasiye dönüştürme umudunu büyük bir taahhütle destekledik. Yanlış bir hırs olabilirdi ama aşağılayıcı bir hırs değildi. Takip eden yıllarda bazı ciddi hatalar yaptığımıza şüphe yok ama bizim hatalarımıza verilen tepki, ne yazık ki başka hatalar oldu. Bugün, demokrasinin getirilmesini ütopik bir yanılsama ve neredeyse her türden müdahale olarak gören bir ruh halindeyiz."

Blair, dünyanın şimdi Batı'nın nerede durduğundan emin olmadığını çünkü Afganistan'dan bu şekilde çekilme kararının büyük bir strateji tarafından değil, siyaset tarafından yönlendirildiğinin çok açık olduğunu kaydetti.

Ülkesinin herkes tahliye edilene kadar Afganistan'da kalmasının "ahlaki bir yükümlülüğü" olduğunu belirten Blair, "Sorumluluğumuz olanlara, bize yardım eden, yanımızda duran ve yanlarında durmamızı talep etme hakkına sahip olan Afganları tahliye etmeli ve kalacak yer vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Eski İngiliz Başbakan, bunun "isteksizce değil, derin bir insanlık ve sorumluluk duygusuyla" yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Tony Blair, Afganistan, Başbakan, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Eski İngiliz Başbakan Blair, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini 'trajik, tehlikeli ve gereksiz' olarak niteledi - Son Dakika


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