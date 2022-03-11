Son dakika haberleri! Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, yargılandığı FETÖ davasında beraat etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, yargılandığı FETÖ davasında beraat etti

11.03.2022 16:46
Son dakika haberleri! Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, yargılandığı FETÖ davasında beraat etti

Son dakika haberleri... Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin yargılandığı davada beraat etti.

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin yargılandığı davada beraat etti.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Uzun ve avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse savcının esas hakkında mütalaasını sunduğunu hatırlatarak, buna ilişkin savunma yapmaları için sanık ve avukatlarına söz verdi.

Önceki beyanlarının hükme esas alınmasını isteyen Uzun, isnat edilen suçları işlediğine dair dosyada somut bir delilin bulunmadığını savunarak beraatini istedi.

Sanık avukatlarının beyanlarının ardından kararı açıklayan mahkeme, "üye olmamakla birlikte örgüte yardım" ve "terör örgütü propagandası yapmak"la suçlanan Uzun'un beraatine hükmetti.

Sabri Uzun, "FETÖ üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım suçundan" 26 Nisan 2019'da tutuklanmış, bir süre sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

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Son dakika haberi! Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Uzun'a FETÖ davasında beraat Son dakika haberi! Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Uzun'a FETÖ davasında beraat Son dakika haberleri: FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine operasyon: 14 gözaltı Son dakika haberleri: FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine operasyon: 14 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, Mahkeme, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, yargılandığı FETÖ davasında beraat etti - Son Dakika


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