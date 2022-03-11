Son dakika haberleri! Eski istihbaratçı Sabri Uzun beraat etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Eski istihbaratçı Sabri Uzun beraat etti

11.03.2022 23:04
Son dakika haberleri! Eski istihbaratçı Sabri Uzun beraat etti

Son dakika haberleri: Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, 'FETÖ terör örgütünün propagandasını yapmak' ve 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgütü bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, 'FETÖ terör örgütünün propagandasını yapmak' ve 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgütü bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Uzun ve avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını tekrarlayan savcı, Uzun'un 'FETÖ terör örgütünün propagandasını yapmak' ve 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgütü bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise, müvekkilinin üzerine atılı suçlamaların herhangi bir somut delile dayanmadığı için beraatini istedi. Sanık ve avukatının beyanlarını dinleyen mahkeme, Sabri Uzun hakkında beraat kararına hükmetti. - ANKARA

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Uzun'a FETÖ davasında beraat Son dakika haberi! Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Uzun'a FETÖ davasında beraat Son dakika haberleri: FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine operasyon: 14 gözaltı Son dakika haberleri: FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine operasyon: 14 gözaltı

Ankara, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Eski istihbaratçı Sabri Uzun beraat etti - Son Dakika


Son Dakika
22:45 Kar yağışı şiddetini artırdı! Bolu Dağı D100 karayolu geçişi İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı
22:38 Azerbaycan'dan Ermenistan yönetimine 5 maddelik yeni teklif
22:28 Zeki Çelik, Lille'den ayrılıyor! Yeni kulüple anlaşma sağlandı
22:24 Yağları market raflarında gören koşuyor! Vatandaşın endişesi yağ yüklü gemilere rağmen azalmadı
22:14 Ukrayna Savunma Bakanı korkuttu: Rusya, Belarus Cumhuriyeti topraklarındaki çok sayıda yerleşim yerini vurmaya hazırlanıyor
21:36 Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI en yüksek irtifaya çıktı
21:31 Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, rekor tazminat davası açtı
20:49 Maça gölge düşüren korkunç olay! 8 futbolcu hakeme saldırdı
20:23 Messi yakın arkadaşları tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu: Yaptığı sahtekarlık
19:51 Bakan Koca'dan dikkat çeken 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: Manevi sadakatimizin devam etmesini çok önemsiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 23:10:31. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Eski istihbaratçı Sabri Uzun beraat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement