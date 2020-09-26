Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'ye yapılan koronavirüs (Covid-19) testinin tekrar pozitif sonuç verdiği duyuruldu.
İtalya eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin koronavirüs testi tekrar pozitif çıktı. 2 Eylül'de koronavirüse yakalandığı duyurulan Berlusconi'nin, tedavisinin ardından durumunun iyiye gittiği açıklanmıştı. İtalyan medyası, sık sık test yapılan eski başbakanın tekrar pozitif sonuç verdiğini duyurdu. Berlusconi, 3 gün sonra 84 yaşına girecek.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 16:50 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › Son dakika haberleri! Eski İtalya Başbakanı Berlusconi'nin koronavirüs testi yine pozitif çıktı - Son Dakika Dünya