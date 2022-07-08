Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duydum. Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkıları bulunan Abe'nin ailesine ve Japonya halkına başsağlığı diliyor, bu menfur saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Japonya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TBMM Başkanı Şentop'tan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için taziye mesajı Açıklaması - Son Dakika

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