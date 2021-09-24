Son dakika haberleri... Eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Puigdemont gözaltında - Son Dakika

Eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont, İspanya'nın tutuklama emriyle İtalya'da gözaltına alındı.

Ekim 2017'de Belçika'ya kaçan eski Katalonya Bölge Başkanı Carles Puigdemont, İtalya'ya bağlı Sardunya Adasındaki Alghero Havaalanında gözaltına alındı. Puigdemont'un avukatı Gonzalo Boye yaptığı açıklamada, müvekkilinin tutuklama emri kapsamında gözaltına alındığını söyledi. Puigdemont'un bugün Sassari'deki mahkemeye çıkarılması ve serbest kalması ya da iadesiyle ilgili kararın çıkması bekleniyor. Ellerinde bayraklar ve pankartlar taşıyan Sardunyalı bağımsızlık yanlısı göstericiler, Puigdemont'un gözaltına alınmasına tepki olarak adliye binasının önünde toplandı. Sassari'deki hakimin iade kararı vermesi halinde bu kararın İtalya Adalet Bakanı tarafından onaylanması gerekiyor.

İspanya hükümetinden gözaltına ilişkin yapılan açıklamada, "Puigdemont'un tutuklanması, mahkemelere hesap verme zorunluluğu bulunan herhangi bir AB vatandaşı için geçerli olan ve devam eden bir adli prosedürü içeriyor. Her vatandaş gibi adalete teslim olması gerekir" denildi. İtalyan makamları ve mahkemeleri tarafından alınan kararlara saygı duyulacağı vurgulandı.

Puigdemont'un AP'deki dokunulmazlığı kaldırılmıştı

Katalonya'nın bağımsızlığı konusunda 2017 yılında yasa dışı bir şekilde referandum düzenleyen Puigdemont daha sonra tutuklanma korkusuyla Belçika'ya kaçmıştı. Toplam 9 Katalan ayrılıkçı, 2017 referandumundaki rolleri nedeniyle 9 ila 13 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. Ancak 2019'da Avrupa Parlamentosuna seçilen Puigdemont, dokunulmazlık elde etmişti. Ayrılıkçılar bu yılın Temmuz ayında affedildiler, ancak kaçan Puigdemont affedilmemişti.

Bu yılın Mart ayında Avrupa Parlamentosunda (AP) düzenlenen oturumda, Puigdemont ile AP milletvekili olan iki ayrılıkçı Katalan siyasetçi olan eski Katalonya Sağlık Bakanı Tori Comin ve eski Eğitim Bakanı Clara Ponsati'nin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde oylama yapılmış, 400'den fazla AP üyesi dokunulmazlıkların kaldırılması için "evet" oyu kullanmıştı. Böylece İspanya'ya iade edilebilmelerinin önü açılmıştı. İspanya'da Yüksek Mahkeme, Puigdemont hakkında ulusal çaptaki arama ve tutuklama kararını uluslararası boyuta düzeye çıkarmıştı. - ROMA