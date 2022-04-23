Son dakika haberleri | Eski kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Eski kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından öldürüldü

23.04.2022 00:55
Son dakika haberleri | Eski kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından öldürüldü

Son dakika haberi... BOLU'nun Gerede ilçesinde Kemal Özarslan (22), aralarında husumet olan eski kayınpederi C.D. ve kayınbiraderi F.D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

BOLU'nun Gerede ilçesinde Kemal Özarslan (22), aralarında husumet olan eski kayınpederi C.D. ve kayınbiraderi F.D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 14.30 sıralarında Gerede ilçesinde meydana geldi. Eşinden boşanan Kemal Özarslan ile aralarında husumet bulunan kayınpederi C.D. ve kayınbiraderi F.D. sokakta karşılaştı. C.D. ve F.D.'nin ellerinde bıçak olduğunu gören Kemal Özarslan kaçarak Gerede Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçesine girdi. Kemal Özarslan'ı okul bahçesinde yakalayan baba ve oğlu, eski damatlarını bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Kemal Özarslan olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kemal Özarslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. F.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kavgada hafif yaralanan C.D. de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis ekiplerinin gözetimi altında Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
500
GAZİANTEP'TE 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI GAZİANTEP'TE 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI 16 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, Keşan'da yakalandı 16 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, Keşan'da yakalandı

Devlet Hastanesi, Hisarcık, Gerede, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Eski kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
00:43 Büyükşen çifti cinayetine ilişkin bir şüpheli tutuklandı
00:30 Trabzon'da kafede karısını vurarak öldüren Azerbaycanlı koca tutuklandı!
00:20 Fenerbahçe'nin futbolcusu Miguel Crespo'un ayağında kırık tespit edildi! Sezonun geri kalanında forma giyemeyecek
23:55 Rusya, batan Moskova kruvazörüyle ilgili resmi açıklamada bulundu: Mürettebattan 1 kişi öldü, 27'si kayıp
23:30 Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçında Serdar Dursun ilki başardı
23:25 Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı operasyonu bölgelerinde 1 özel harekat polisi ve 1 teğmen şehit düştü
23:21 Uzman çavuş, yol kenarında silahla vurulmuş halde bulundu
23:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurdundaki öğrenciler ile iftar programında buluşup masa tenisi oynadı
23:13 Fenerbahçe'de Miguel Crespo hastaneye kaldırıldı!
22:37 Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 01:01:17. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Eski kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement