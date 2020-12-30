Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan genel seçimleri kaybettiği açıklanan siyasi partilerin taraftarlarınca 5 Ekim'de düzenlenen gösteriler şiddete dönüşmüş, cumhurbaşkanlığı ile parlamento binaları işgal edilmişti.

Açıklamada, vakfın amacının "Toplumun manevi, kültürel ve bilimsel potansiyelinin artırılmasına yardımcı olmak ve aynı zamanda ülkeyi geliştirmeye yönelik yaratıcı girişimleri desteklemek." olduğu kaydedildi.

2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı