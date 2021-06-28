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Eski kocasının dehşeti yaşattığı kadın: "Çok fazla ağrım sızım var, bacaklarımı hissetmiyorum çok kötüyüm" - Son Dakika

Eski kocasının dehşeti yaşattığı kadın: "Çok fazla ağrım sızım var, bacaklarımı hissetmiyorum çok kötüyüm"

28.06.2021 18:27

Eski kocasının dehşeti yaşattığı kadın: "Çok fazla ağrım sızım var, bacaklarımı hissetmiyorum çok kötüyüm" Küçükçekmece'de eski eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanan kadın, hastane odasında durumunu anlatarak, "Çok fazla ağrım sızım var, bacaklarımı hissetmiyorum çok kötüyüm" dedi.

Eski kocasının dehşeti yaşattığı kadın: "Çok fazla ağrım sızım var, bacaklarımı hissetmiyorum çok kötüyüm"

İSTANBUL - Küçükçekmece'de eski eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanan kadın, hastane odasında durumunu anlatarak, "Çok fazla ağrım sızım var, bacaklarımı hissetmiyorum çok kötüyüm" dedi.

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde yaşanan olayda K.İ. isimli şahıs, 3 yıl önce ayrıldığı eski eşi Ehlinaz Orak'ı sokak ortasında defalarca bıçaklamış, ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavisi süren Ehlinaz Orak, hastane odasında cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, sağlık durumuyla ilgili bilgiler vererek, "Çok fazla ağrım sızım var, bacaklarımı hissetmiyorum çok kötüyüm. Kollarımı hiç kaldıramıyorum tepki yok. Sol bacağımı oynatamıyorum" dedi. Güpegündüz yaşanan olayın ardından yaralı kadının kız kardeşi Sevda Kılıç ve yeğeni Efsane Orak, yaşanan olaya tepki gösterdi.

"Biz kendimizden geçtik, yeğenimin psikolojisi nasıl olacak"

Eski eşine böyle davrananın kızına da aynısını yapacağını söyleyen Ehlinaz Orak'ın kız kardeşi Sevda Kılınç, "Şu anda durumuna iyi diyemiyoruz. Başka hastaneye sevkini bekliyoruz, ameliyatı gerçekleşecek. Aldığı darbeler, ciddi darbeler; bir yerinden değil bir kaç yerinden. Sağ kolu, bacağı, sırtı, omzu. Biz dün gece aslında saat 01.00'e kadar karakoldaydık. Çünkü iki üç gündür tehdit mesajları, aramaları yapıyordu. Bize bekleyin denildi. Bekledik. Sonra bize ses kayıtları varsa onları delil olarak çıkartın öyle gelin dediler. Yani savcılık diğer türlü ifade kabul etmiyor denildi bize. Biz de avukatımızla görüştük. Sabah kendimiz dilekçe veririz dedi avukat. Biz de geldik, sabah da işe giderken ablam, arkadan bıçakla saldırıyor. Diyecek bir şey bulamıyoruz artık. Kadın cinayetleri, kadına şiddet bizim ülkemizde aşmış bir şekilde. Şu an ben sizinle konuşurken bile kaç tane kadın cinayeti yaşanıyor ki Allah bilir. Bunun sorumlusu kim? Bizi kim koruyacak? Bu cesareti nereden alıyorlar? Hiçbir kadının cinayeti cezasız kalmamalı. Hatta daha fazla cezalar verilmeli. 3 yıldır zaten ayrılar. Ablam nişanlandı. Zaten psikolojik sorunları olan bir insandı. Benim yeğenim de zaten bundan şiddet gördü. Bir tane de kız çocuğu var 9 yaşında. Yani biz artık kendimizi de geçtik, o çocuğun psikolojisi ne olacak" açıklamasında bulundu.

"Korkudan okula gidemedim"

Halası Ehlinaz Orak'ın eski eşinin kendisini de darp ettiğini söyleyen Efsane Orak, "Bundan 2 yıl önce lisede okuyordum. Okul çıkışı yeğenimi almaya gittim bizde yaşadıkları için. Arkasından babası geldi, sen bizim kızımı kaçırıyorsun dedi. Bana orada ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Ben de ister istemez tepkimi verdim. Beni arabanın önüne itti. Şansıma o da polis arabasıydı. Beni aldılar, karakola gittiler. Bundan şikayetçi oldum ben. Ailesini kapıma yollayıp, bir şey olmaz affet dediler. Ben onun yüzünden okula gitmedim. Darp raporum da vardı, kafam şişti" dedi.

Eski kocasının dehşeti yaşattığı kadın: Çok fazla ağrım sızım var, bacaklarımı hissetmiyorum çok kötüyüm
Eski kocasının dehşeti yaşattığı kadın: Çok fazla ağrım sızım var, bacaklarımı hissetmiyorum çok kötüyüm
Eski kocasının dehşeti yaşattığı kadın: Çok fazla ağrım sızım var, bacaklarımı hissetmiyorum çok kötüyüm
Eski kocasının dehşeti yaşattığı kadın: Çok fazla ağrım sızım var, bacaklarımı hissetmiyorum çok kötüyüm
Eski kocasının dehşeti yaşattığı kadın: Çok fazla ağrım sızım var, bacaklarımı hissetmiyorum çok kötüyüm

Küçükçekmece, Hastane, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski kocasının dehşeti yaşattığı kadın: 'Çok fazla ağrım sızım var, bacaklarımı hissetmiyorum çok kötüyüm' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Eski kocasının dehşeti yaşattığı kadın: "Çok fazla ağrım sızım var, bacaklarımı hissetmiyorum çok kötüyüm" - Son Dakika
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