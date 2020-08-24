Eski Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Pascal Lissouba sağlık durumunun aniden kötüleşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, 89 yaşındaki Pascal Lissouba, sürgünde bulunduğu Fransa'da kaldırıldığı Perpignan Hastanesi'nde alzaymır hastalığına bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.
Kongo'nun Tsinguidi şehrinde 15 Kasım 1931'de doğan Lissouba 1992-1997 dönemlerinde cumhurbaşkanlık yapmıştı.
Jocelyne Pierrot ile evli olan Lissouba 11 çocuk babasıydı.
Eski Cumhurbaşkanı 2004'ten beri Fransa'da sürgünde yaşıyordu.
Lissouba Fransa'da ölen ikinci eski Kongo cumhurbaşkanı oldu. 1977-1979 döneminde cumhurbaşkanlık yapan Jacques Joachim Yhombi-Opango 30 Mart'ta Paris'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirmişti.