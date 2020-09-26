Son dakika haberleri: Eski Kosova Başbakanı'nın kardeşi Nasim Haradinaj tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Eski Kosova Başbakanı'nın kardeşi Nasim Haradinaj tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Kosova Özel Savcılığı, eski Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj'ın kardeşi Nasim Haradinaj'ın ülkesinde tutuklandığını ve savaş suçlarından yargılanmak üzere Lahey'e getirildiğini bildirdi.

Son dakika haberleri: Eski Kosova Başbakanı'nın kardeşi Nasim Haradinaj tutuklandı, System.String[]

Kosova Özel Savcılığı, eski Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj'ın kardeşi Nasim Haradinaj'ın ülkesinde tutuklandığını ve savaş suçlarından yargılanmak üzere Lahey'e getirildiğini bildirdi.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Kosova Özel Savcılığından yapılan açıklamada, Nasim Haradinaj'ın, hakkındaki yakalama kararına binaen Eulex polisi tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Haradinaj'ın bugün Lahey'e ulaştığı ve ilk duruşmaya çıkana kadar mahkemenin tutuklama merkezinde kalacağı ifade edilen açıklamada, şüphelilerin Kosova Ceza Kanunu'na göre adaleti engellemek, tanıkları tehdit etmek, intikam almak ve dava sürecinin gizliliğini ihlalle suçlandığı kaydedildi.

Kosova Özel Savcılığının tutuklamaları sürüyor

Savcılık, 2019'un başından beri 40 eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) mensubunu ifade vermeye çağırmıştı.

Dün Savaş Gazileri Örgütü Başkanı Hysni Gucat, perşembe günü de UÇK üst düzey komutanı Salih Mustafa, 1998-2000'de işlendiği öne sürülen savaş suçları şüphelisi olarak Kosova'da tutuklanmış ve Lahey'e gönderilmişti.

Savcılık, Salih Mustafa'nın ilk duruşmasının 28 Eylül'de yapılacağını açıklamıştı.

Kosova Cumhurbaşkanı ve eski UÇK komutanı Haşim Thaçi ile eski Meclis Başkanı Kadri Veseli hakkında Kosova'daki savaşta (1998-1999) insanlığa karşı suç ve savaş suçu işledikleri gerekçesiyle 24 Haziran'da iddianame hazırlanmıştı.

Thaçi, Kosova Özel Savcılığınca ifadeye çağrılmıştı. Lahey'deki ifade sürecinin ardından ülkesine dönen Thaçi'yi binlerce Kosovalı karşılamıştı.

Mahkeme, 2019'da "şüpheli" sıfatıyla ifade vermeye Kosova'nın eski başbakanlarından Ramush Haradinaj'ı da çağırmış, Haradinaj bunun ardından görevinden istifa etmişti.

Kosova Özel Daireleri ve Savcılığı

Kosova Özel Daireleri ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki özel savcılık, 2011'de kuruldu.

1998-2000'de bölgede işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılama yapmak amacıyla Kosova ve Avrupa Birliği arasındaki anlaşmayla kurulan yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Türkiye, ABD, Kanada, Norveç ve İsviçre, "Kosova Özel Savcılığına katkı veren diğer ülkeler" arasında yer alıyor.

Resmi Gazete, Kosova, Lahey, Savaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 23:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Eski Kosova Başbakanı'nın kardeşi Nasim Haradinaj tutuklandı - Son Dakika

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