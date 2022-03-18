Son dakika haberleri... Eski Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı'nın silahla yaralanmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Eski Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı'nın silahla yaralanmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

18.03.2022 14:21
Son dakika haberleri... Eski Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı'nın silahla yaralanmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'nın restoranda silahla yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'nın restoranda silahla yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde silahlı saldırının azmettiricisi oldukları öne sürülen kişilerin Davutlar Mahallesi'ndeki adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği baskında aynı aileden A.H.E, D.E. ve H.E gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu arada hastanedeki tedavisi süren Kayalı'nın, 2016 yılında tehdit nedeniyle şüphelilerden A.H.E. hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.

Eski Belediye Başkanı Özer Kayalı, 8 Mart'ta arkadaşlarıyla gittiği Davutlar Mahallesi'ndeki restoranda garson olarak çalışan C.B'nin silahlı saldırısına uğramıştı. Bacağından yaralanan Kayalı, hastaneye kaldırılmış, şüpheli 9 Mart'ta tutuklanmıştı.

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Emniyet Müdürlüğü, Fatih Deniz Özer, Kuşadası, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Eski Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı'nın silahla yaralanmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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