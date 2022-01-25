Son dakika haberleri: Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in sağlık durumu iyiye gidiyor - Son Dakika

Geçen günlerde hastaneye kaldırılan eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Mahathir Muhammed'in Sözcüsü Sufi Yusuff, AA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, Muhammed'in sağlık durumunda iyileşme görüldüğünü aktardı.

Sözcü Yusuff, "Muhammed'in iştahının düzeldiğini ve ailesiyle iyi iletişim kurduğunu" söyledi.

Mahathir'in sözcüsü, 96 yaşındaki eski başbakanın 22 Ocak'ta kalp rahatsızlığı nedeniyle Ulusal Kalp Enstitüsüne kaldırıldığını, bunun son 1 ay içinde 3. kez olduğunu söylemişti.

Daha önce 2 defa koroner baypas ameliyatı geçirmesine rağmen 2018'deki seçimleri kazanarak göreve gelen Mahathir, 22 ay sonra hükümet içindeki anlaşmazlık nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı.

En son görev yaptığı 2020'de dünyanın en yaşlı başbakanı olan Mahathir, 7 Ocak'ta da aynı hastanede 6 gün tedavi görmüştü.