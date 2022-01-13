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Son dakika haberleri | Eski menajerinin Elçin Sangu'ya açtığı davada karar - Son Dakika

Son dakika haberleri | Eski menajerinin Elçin Sangu'ya açtığı davada karar

13.01.2022 17:17

Gelen son dakika haberine göre Eski menajerinin Elçin Sangu'ya açtığı davada karar Elçin Sangu 100 bin dolar ile 2 milyon 278 bin lira ödeyecek Oyuncu Elçin Sangu'nun, eski menajerinin 'haksız yere sözleşmeyi feshettiği' iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı.

Eski menajerinin Elçin Sangu'ya açtığı davada karar

Elçin Sangu 100 bin dolar ile 2 milyon 278 bin lira ödeyecek

İSTANBUL - Oyuncu Elçin Sangu'nun, eski menajerinin 'haksız yere sözleşmeyi feshettiği' iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, eski menajer Başar Okay'ı haklı bularak Elçin Sangu'nun 100 bin dolar cezai şart parası ile 2 milyon 378 bin lira maddi tazminatı 6 yıllık faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.

Menajer Başak Okay'ın haksız yere sözleşmeyi feshettiği iddiasıyla Elçin Sangu'ya açtığı dava karara bağlandı. İstanbul 14.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada davalı Elçin Sangu ile taraf avukatları hazır bulundu.

"Müvekkilim, Elçin Sangu'yu keşfedip İzmir'den İstanbul'a getirmiştir"

Duruşmada beyanda bulunan Başay Okay'ın avukatı, "Müvekkilim, Elçin Sangu'yu keşfedip İzmir'den İstanbul'a getirmiştir. Diksiyon eğitiminden oyuncu koçluğuna kadar hepsiyle ilgilenip çeşitli dizilerde rol almasını sağlamıştır. Ancak davalı sözleşmeyi haksız yere feshedip yeni bulduğu bir menajer ile aynı sözleşme imzalamıştır. Davamızın kabulünü istiyoruz" dedi.

"Biz kendisiyle ağlayarak ayrıldık"

Davalı Elçin Sangu ise "Başay Okay'ın kendisi beni yanına çağırdı. Bana, 'ben sana yetemiyorum' diyerek menajerliğimden ayrılmak istedi. Biz kendisiyle ağlayarak ayrıldık. Kendisi ertesi gün zor durumda olduğunu belirterek 100 bin lira para istedi. Beni menajer Gaye Sökmen'e eliyle götüren de davacının kendisidir. Reklam projelerinde yer almamda davacının hiçbir katkısı yoktur. Dava reddedişin" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, davalı Elçin Sangu'nun 100 bin dolar cezai şart ile 2 milyon 378 bin lira maddi tazminatı 6 yıllık faiziyle birlikte Başay Okay'a ödemesine karar verdi. Karar sonrası duruşma çıkışı açıklama yapan Elçin Sangu, "Karara itiraz edeceğiz. Gerekirse dosyayı İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar taşıyacağım" diye konuştu.

Olayın geçmişi

Menajer Başak Okay, oyuncu Elçin Sangu'ya sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetti iddiasıyla 100 bin dolarlık cezai şart parasının tahsili istemiyle mahkemeye başvurmuştu. Menajer, Elçin Sangu'yla ilgilenebilmek için kendisine gelen tüm teklifleri kabul etmediği söylemiş, " Davalı Elçin Sangu, tüm bu fedakarlıklara rağmen sözleşmeyi tek taraflı feshetmiştir. Hem sözleşmeye, hem de ahde vefa ilkesine aykırı davranmıştır" ifadelerini kullanmıştı. Buna karşılık Elçin Sangu ise cevap dilekçesinde Başak Okay'la imzaladığı 31 Aralık 2015 tarihli sözleşmenin kölelik sözleşmesi olduğunu belirterek davanın reddini talep etmişti.

Son dakika haberleri | Eski menajerinin Elçin Sangu'ya açtığı davada karar

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Elçin Sangu, İstanbul, Mahkeme, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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