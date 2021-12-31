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Son dakika haberleri: Eski Milli Eğitim Bakanı Ahmet Tevfik İleri anıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Eski Milli Eğitim Bakanı Ahmet Tevfik İleri anıldı

31.12.2021 12:57
Son dakika haberleri: Eski Milli Eğitim Bakanı Ahmet Tevfik İleri anıldı

Son dakika gündem haberine göre Eski Milli Eğitim Bakanı Ahmet Tevfik İleri, vefatının 60. yılında anıldı.

Eski Milli Eğitim Bakanı Ahmet Tevfik İleri, vefatının 60. yılında anıldı.

Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, birçok eğitim kurumunun açılmasında büyük rol oynayan İleri'nin, din eğitiminin serbest bırakılmasını sağlayarak imam hatip okullarının hayata geçirilmesi reformunda öncülük yaptığını belirtti.

Vali Şahin, İleri'nin deneyimli bir politikacı, mühendis, devlet adamlığının yanı sıra mütefekkir ve münevver olduğunu anlatarak, kendisine ve dava arkadaşlarına rahmet diledi.

"12 ildeki 13 imam hatip okulunda İleri'yi anma programı yapılıyor"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili de İleri'nin kabri başında hatimler ve dualarla anıldığını bildirerek, "Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz bir ülke programı yaptı. 12 ilde 13 imam hatip okulumuz var merhum Tevfik İleri'nin ismini taşıyan. Bu, bizim için son derece önemli. Bütün bu okullarımızda eş zamanlı anma programı yapılıyor. Bundan sonra da inşallah devam edecek." diye konuştu.

Tevfik İleri'nin torunu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de dedesinin vefatından sonra herkesin gönlünde yaşamaya devam ettiğini ve her fırsatta rahmetle anıldığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Tevfik İleri, çok ciddi bir devlet adamı, bürokrat ve siyasetçi ama en önemli özelliği muhtemelen insan seven bir insan olmasıydı. İnsanı seviyordu Tevfik İleri. İnsanı sevdiği için milletini, milletinin insanlarını seviyordu. İnanıyorum ki bu kalıcı hizmetlerin arkasında yatan itici güç, bu sevgidir."

Programa, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ile Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretim Genel Müdürü Nazif Yılmaz da katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Eski Milli Eğitim Bakanı Ahmet Tevfik İleri anıldı - Son Dakika


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