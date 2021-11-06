Son dakika haberleri | Eski muhtar oğlunun düğünü öncesi kına gecesinden dönerken kazada öldü

Son dakika haberlerine göre SAMSUN'da bugün evlenecek olan oğlunun düğünü öncesi yapılan kına gecesinden dönerken kullandığı hafif ticari araç, su kanalına devrildi.

SAMSUN'da bugün evlenecek olan oğlunun düğünü öncesi yapılan kına gecesinden dönerken kullandığı hafif ticari araç, su kanalına devrildi. Kazada Murat Özyürek (53) hayatını kaybetti. Kaza, saat 03.30 sıralarında 19 Mayıs ilçesi Sarıgazel Tabiat Parkı mevkiinde meydana geldi. Bafra ilçesi Gökçekent Mahallesi eski muhtarı Murat Özyürek, kullandığı 55 JS 464 plakalı hafif ticari aracın direksiyon kontrolünü kaybetti. Su kanalına devrilen araç sürüklendi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Özyürek'in cansız bedenine ulaşıldı.Murat Özyürek'in bugün evlenecek olan oğlunun düğünü öncesi yapılan kına gecesinden döndüğü öğrenildi.



Tragger, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Eski muhtar oğlunun düğünü öncesi kına gecesinden dönerken kazada öldü - Son Dakika

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