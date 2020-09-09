Son dakika haberleri | Eski nişanlı, genç kıza dehşeti yaşattı (2)
Son dakika gelişmesine göre 2 KİŞİ TUTUKLANDIDenizli'de kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısı üniversite öğrencisi Şeyda Küçükay'ı (25), kaçırıp, 9 gün boyunca zorla tutan, daha sonra da restoran önünde bindiği otomobile tabancayla ateş eden şüpheli Erdem Karadeniz (38) ile suç ortakları Recep Sağlam (45) ve Derya K.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Denizli'de kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısı üniversite öğrencisi Şeyda Küçükay'ı (25), kaçırıp, 9 gün boyunca zorla tutan, daha sonra da restoran önünde bindiği otomobile tabancayla ateş eden şüpheli Erdem Karadeniz (38) ile suç ortakları Recep Sağlam (45) ve Derya K. (24) bugün jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Önce Cumhuriyet Savcısına ifade veren 3 kişi, tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Erdem Karadeniz ile Recep Sağlam, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Derya K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,
Son Dakika Antalya'da orman yangını çıktı! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi Kalp krizi geçiren sürücü otomobiliyle karşıdan gelen minibüsle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı Mardin, Çorum ve Sivas için yeni koronavirüs tedbirleri alındı Galatasaray, Kwadwo Asamoah için Inter ile görüşüyor Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri Son Dakika: Fenerbahçe, Muriqi için Lazio ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi 24 yaşındaki üniversite öğrencisi, 4'üncü kattaki evinin penceresinden atladı Trabzonspor'da Manuel da Costa'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor Olympiakos, Garry Rodrigues'in transferinden vazgeçebilir Son Dakika: Galatasaray, Oghenekaro Etebo transferini resmiyete kavuşturdu Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti