Son dakika haberleri... Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti (2)
Gelen son dakika haberlerine göre TOPRAĞA VERİLDİAnkara'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Refah Partisi Genel Başkanı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Ahmet Tekdal için Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 05:53 Kaynak: DHA
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