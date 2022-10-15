Eski sevgilisini çocuğunun gözü önünde öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Eski sevgilisini çocuğunun gözü önünde öldüren zanlı tutuklandı

15.10.2022 09:47

Eski sevgilisini çocuğunun gözü önünde öldüren zanlı tutuklandı Adana'da kendisine dönmediği için eski sevgilisini sokakta çocuğunun gözü önünde öldüren zanlı tutuklandı.

Eski sevgilisini çocuğunun gözü önünde öldüren zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da kendisine dönmediği için eski sevgilisini sokakta çocuğunun gözü önünde öldüren zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 13 Ekim günü saat 19.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Burak A. (40), bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Bahar Torun ile barışmak istedi. Ancak Torun'un olumsuz cevap vermesi üzerine zanlı kadının evinin önüne gidip sokakta onu beklemeye başladı. Genç kadın 11 yaşındaki çocuğuyla birlikte evden çıkınca zanlı kadının önünü kesti. Zanlı genç kadına "yeniden sevgili olalım" dedi. Ancak genç kadın bunu kabul etmeyince zanlı tabancayla oğlunun gözü önünde Torun'a ateş açtı. Başına ve sırtına isabet eden kurşunlarla yaralanan Torun kanlar içinde yere yığılırken, Acar ise olay yerinden kaçtı. Komşularını Torun'un yarasına tampon yapıp, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Torun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlının, 2021 yılında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Torun ile tanışıp, sevgili oldukları öğrenildi. Torun'un bir süre sonra ayrılmak isteyince zanlı tarafından tabancayla bacağından yaralandığı, bu nedenle de işini bırakmak zorunda kaldığı belirtildi. Torun'un daha sonra bir temizlik firmasında işe girdiği, zanlının tacizlerini sürdürmesi nedeniyle buradan da 3 ay önce ayrıldığı kaydedildi. Torun'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınları ve diğer oğlu Enes Kaplan tarafından teslim alınıp, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheli Burak A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlının Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ne gittiğini tespit etti. Mahalleyi ablukaya alan ekipler, sokak sakak zanlıyı aradı. Zanlı, sokak arasındaki metruk bir binada saklanırken, cinayette kullandığı tabancayla birlikte yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak Acar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA

Yavuzlar Mahallesi, Adana Yüregir, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski sevgilisini çocuğunun gözü önünde öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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