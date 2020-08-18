SEHER TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST

Karaman'da eski sevgilisi Ömer Köfün'ü av tüfeği ile vurarak öldüren Seher E. (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi Oğuzhan E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.