Son dakika haberi... ESKİ SEVGİLİSİNİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRAYAN BUSE HAK YERİNİ BULACAK ADALETE İNANIYORUM - Son Dakika

Sanığa 20 yıl hapis istemi.

Jiyan ALPAN İSTANBUL, (DHA) GAZİOSMANPAŞA'da, eski sevgilisi Buse Güler'i yolunu keserek silahla ağır yaraladığı iddia edilen Cemal Albayrak'ın yargılandığı davada, Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi. Duruşma sonrası açıklama yapan Buse Güler, Maalesef 4 kurşunla yaralandığım için yüzde 60 şekilde engelli kaldım. 23 yaşındayım. Psikolojik olarak, ruhen bedenen hiç iyi değilim. Hak yerini bulacak adalete inanıyorum dedi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Cemal Albayrak getirildi. Duruşmada şikayetçi Buse Güler, ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu. Hakim, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda, Buse Güler'in yaralanma düzeyinin kişinin yaşamını tehlikeye sokacak nitelikte olduğu belirtti. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Cemal Albayrak hakkında Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Sanık Cemal Albayrak'ın avukatı ise mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

FELÇ KALMA DURUMUM SÖZ BAHİS

Duruşma sonrasında fenalaşan Buse Güler, sinir krizi geçirerek bayıldı. Yakınları ve güvenlik personeli tarafından müdahale edilen Güler, revire götürüldü. Güler kendine gelmesinin ardından adliye önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Güler, İnşallah adalet yerini bulacak. Çünkü ayakta durduğum için ve hayatta güldüğüm, eğlendiğim için her şey dört dörtlük, toz pembe değil. Maalesef 4 kurşunla yaralandığım için yüzde 60 şekilde engelli kaldım. 23 yaşındayım. Psikolojik olarak, ruhen bedenen hiç iyi değilim. Kısa bir zaman sonra omurga kemiğim riskli bir ameliyata gireceğim. Felç kalma durumum söz bahis. Onun dışında daha fıtık ameliyatlarım, bağırsak ameliyatlarım devam etmekte olacak. Tek söyleyeceğim bana bu mucizeyi yaratan Allah'ım elbet hakkından gelecek. Zaten mütalaa okundu. Kasten adam öldürmeye teşebbüsten yargılanıyor. Hak yerini bulacak adalete inanıyorum. En baştan Allah'a sonra adalete teslim ettim. İnşallah adalet yerini bulacak dedi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Cemal Albayrak'ın 21 Mart 2020 tarihinde hastane önünde eski sevgilisini silahla vurduğu anlatılıyor. Gaziosmanpaşa'da gerçekleşen silahlı saldırı olayında sanık ile müştekinin 5 yıllık bir ilişki yaşadıktan sonra ayrıldıkları, sanığın Buse Güler'i farklı sosyal medya hesaplarından tehdit ettiği kaydediliyor. İddianamede sanık Albayrak'ın barışmak istediği, bunu kabul etmeyince de 4 el ateş ederek Güler'i yaraladığı belirtiliyor. İddianamede sanık Cemal Albayrak'ın Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.