Eski bakan Hayrettin Uysal için TBMM'de tören
ANKARA'da hayatını kaybeden eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hayrettin Uysal (93) için TBMM'de tören düzenlendi.
40'ıncı hükümette Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan, 13'üncü,14'üncü, 15'inci ve 16'ncı dönem Sakarya Milletvekili olan Hayrettin Uysal, Ankara'da dün akşam yaşlılığa bağlı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Uysal için TBMM'de tören düzenlendi. Törene Hayrettin Uysal'ın oğlu Barbaros Uysal ile yakınlarının yansı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CHP grup başkan vekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta ve milletvekilleri katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. 1 çocuk babası Hayrettin Uysal, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Eski bakan Hayrettin Uysal için TBMM'de tören - Son Dakika