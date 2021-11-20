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Son dakika haberleri! Eski Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi Tavır, askeri yönetimi AB'ye şikayet etti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Eski Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi Tavır, askeri yönetimi AB'ye şikayet etti

20.11.2021 22:26
Son dakika haberleri! Eski Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi Tavır, askeri yönetimi AB'ye şikayet etti

Son dakika haberine göre Sudan'da feshedilen Egemenlik Konseyi üyesi Sıddık Tavır, askeri yönetimi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e şikayet etti.

Sudan'da feshedilen Egemenlik Konseyi üyesi Sıddık Tavır, askeri yönetimi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e şikayet etti.

Sudan Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Tavır, AB Komisyonu Başkanı Leyen'e mektup göndererek, ülkedeki askeri yönetimi eleştirdi.

Tavır, mektubunda, darbenin ülkedeki ve bölgedeki siyasi durum ile istikrar için gerçek bir tehlike oluşturduğunu belirterek, "Bu hain askeri darbe, Sudanlıların diktatörlük ve yolsuzluk sayfasından çıkmak için yaptığı tüm fedakarlıkları ziyan ediyor ve onları eskisinden çok daha kötü bir şekilde aynı safhaya geri getiriyor." ifadelerini kullandı.

Darbenin son iki yılda elde edilen tüm başarıları heba ettiğini anlatan Tavır, "Darbe, Sudan'ı uluslararası ve bölgesel izolasyona, ekonomik yaptırımlara ve ablukaya geri döndürüyor. Tutuklamalar, ev hapsi, güvenlik kovuşturmaları ve taciz arasında kalan meşru hükümetteki meslektaşlarım ve benim adıma, beyan ettiğiniz ülkenin anayasal düzeni ve meşruiyetin yeniden tesisine yönelik tutumunuzdan dolayı takdirlerimizi iletiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Sudan Ordusu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Burhan, yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyini (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, 14 üyeli Konseyin başkanlığına kendisini getirmişti.

Gösterilerde 40 kişi öldü

Ordunun yönetime müdahalesine karşı çıkan sivil yönetim taraftarları, sokağa inerek protestolara başlamıştı.

Sudan Doktorlar Komitesi, ordunun yönetime el koyduğu 25 Ekim'den bu yana sivil yönetim talebiyle düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ülke genelindeki askeri yönetim karşıtı gösteriler sürüyor.

Ursula von der Leyen, Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Eski Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi Tavır, askeri yönetimi AB'ye şikayet etti - Son Dakika


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